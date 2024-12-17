https://crimea.ria.ru/20241217/tretiy-tanker-volgoneft-podal-signal-bedstviya-na-kubani--chto-izvestno-1142693778.html

Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известно

Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известно - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известно

Еще один танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Керченском проливе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Морспасслужбы. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T18:11

2024-12-17T18:11

2024-12-17T18:13

морспасслужба

кавказ

порт кавказ

происшествия

керченский пролив

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

кубань

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Еще один танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Керченском проливе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Морспасслужбы.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье КубаниКакая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливеМазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма

кавказ

керченский пролив

кубань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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