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Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известно - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известно
Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известно - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известно
Еще один танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Керченском проливе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Морспасслужбы. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T18:11
2024-12-17T18:13
морспасслужба
кавказ
порт кавказ
происшествия
керченский пролив
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
кубань
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Еще один танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Керченском проливе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Морспасслужбы.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье КубаниКакая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливеМазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма
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РИА Новости Крым
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морспасслужба, кавказ, порт кавказ, происшествия, керченский пролив, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, кубань, краснодарский край, новости
Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известно

Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ

18:11 17.12.2024 (обновлено: 18:13 17.12.2024)
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТанкер в Черном море
Танкер в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Еще один танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Керченском проливе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Морспасслужбы.

"Получен сигнал бедствия, утечки груза нет. Герметичность корпуса не нарушена. А "Волгонефть-109" в сопровождении Морской спасательной службы "Меркурий" перешел в безопасное место якорной стоянки в район Кучугуры", - проинформировали в ведомстве.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.
Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>
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МорспасслужбаКавказПорт КавказПроисшествияКерченский проливТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКубаньКраснодарский крайНовости
 
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