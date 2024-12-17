https://crimea.ria.ru/20241217/mazut-posle-chp-v-kerchenskom-prolive-mozhet-dostich-zapovednoy-zony-kryma-1142682465.html

Мазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма

Мазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Мазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма

При смене направления и силы ветра разлившийся в море после ЧП с танкерами мазут может достичь заповедной зоны Крыма – мыса Опук. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T13:57

2024-12-17T13:57

2024-12-17T15:50

радио "спутник в крыму"

андрей артов

разлив нефтепродуктов в черном море

мнения

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

экология

черное море

керченский пролив

заповедники крыма

происшествия

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Мазут из Керченского пролива при смене ветра может достичь заповедной зоны Крыма – эксперт Артов Мазут из Керченского пролива при смене ветра может достичь заповедной зоны Крыма – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. При смене направления и силы ветра разлившийся в море после ЧП с танкерами мазут может достичь заповедной зоны Крыма – мыса Опук. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов.Все зависит от ветраПо слова Артова, согласно информации крымской метеослужбы, в Керченском проливе доминирует юго-восточный ветер. Если в течение нескольких дней он сохранится, то загрязнение распространится в сторону Тузлы и Таманского полуострова. Но если ветер поменяется, динамика будет другой.При этом он отметил, что считает такой вариант развития событий менее вероятным.Артов выразил мнение, что последствия недавнего ЧП с танкерами будут, скорее всего, аналогичными тем, которые имели место в 2007 году, когда из-за экстремального шторма переломился стоявший на якоре в проливе танкер и в море разлилась нефть."В прошлый раз, в 2007 году, пострадала значительная часть побережья Тузлы, то есть с юга. Тамань, Аршинцевская коса и кусочек в районе Керчи – вот это были зоны, где собирали значительное количество песка с нефтью, песчано-нефтяную массу тогда убирали в течение 2-3 месяцев. Вот можно считать, что примерно на этих участках сегодня есть угроза", – сказал Артов.По словам Артова, тогда распространение нефтепродуктов при среднем ветре заняло четыре дня. Столько же времени потребуется и теперь, чтобы понять, куда направится загрязнение при определенной силе и направлении ветра.Какие еще есть рискиЕсли основное воздействие будет на поверхности моря, то оно окажет влияние на прибрежную полосу, и в ближайшее время пострадает керченская морская флора и фауна, сказал Артов.Также пострадают птицы, обитающие на морских просторах, перья которых слипнутся от мазута, в таком случае они погибают от переохлаждения, сказал Артов. "Вода сейчас холодная, и они просто не смогут поддерживать температуру. Это бакланы, чайки, возможно, еще какие-то другие птицы", – уточнил он.При этом важным является то, какой марки мазут попал в море, сказал Артов."Потому что есть более тяжелые, а есть более легкие. Легкие будут на поверхности, они не утонут даже в холодной воде, с учетом солености их плотность выше – и они пойдут на пляжи. Так было в 2007 году. А если это более тяжелые фракции, с плотностью существенно больше единицы, то они лягут на дно, и убрать это практически невозможно. Они потом по всему проливу (распространятся – ред.)", – сказал Артов.Мазут – органическое вещество, оно разлагается, и если объемы осевших на дно нефтепродуктов будут невелики, очищение не займет долгие годы, добавил он.Учитывая, что последствия аварии во многом зависят от объема нефтепродуктов, попадающих в море, очень важно отобрать остатки мазута из баков танкеров, чтобы не дать им попасть в воду."Это важно. Как только позволит погода, это нужно убирать, чтобы не было новых разломов и так далее", – подытожил Артов.Он напомнил, что в 2007 году, по разным оценкам, в результате инцидента в море из танкера вылилось от 1300 до 1600 тонн нефтепродуктов. Емкость танкеров, пострадавших на этот раз, чуть больше 4 тысяч тонн, и вылилась примерно треть содержимого баков.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского краяНа Кубани оценивают площадь загрязнения берега после разлива нефтиРазлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧП

https://crimea.ria.ru/20241217/rezhim-chs-vveden-v-anape-iz-za-razliva-nefteproduktov-na-poberezhe--1142682199.html

черное море

керченский пролив

заповедники крыма

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андрей артов, разлив нефтепродуктов в черном море, мнения, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, экология, черное море, керченский пролив, заповедники крыма, происшествия