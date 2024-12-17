https://crimea.ria.ru/20241217/mazut-posle-chp-v-kerchenskom-prolive-mozhet-dostich-zapovednoy-zony-kryma-1142682465.html
Мазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма
Мазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Мазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма
При смене направления и силы ветра разлившийся в море после ЧП с танкерами мазут может достичь заповедной зоны Крыма – мыса Опук. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T13:57
2024-12-17T13:57
2024-12-17T15:50
радио "спутник в крыму"
андрей артов
разлив нефтепродуктов в черном море
мнения
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
экология
черное море
керченский пролив
заповедники крыма
происшествия
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Мазут из Керченского пролива при смене ветра может достичь заповедной зоны Крыма – эксперт
Артов
Мазут из Керченского пролива при смене ветра может достичь заповедной зоны Крыма – эксперт
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. При смене направления и силы ветра разлившийся в море после ЧП с танкерами мазут может достичь заповедной зоны Крыма – мыса Опук. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов.Все зависит от ветраПо слова Артова, согласно информации крымской метеослужбы, в Керченском проливе доминирует юго-восточный ветер. Если в течение нескольких дней он сохранится, то загрязнение распространится в сторону Тузлы и Таманского полуострова. Но если ветер поменяется, динамика будет другой.При этом он отметил, что считает такой вариант развития событий менее вероятным.Артов выразил мнение, что последствия недавнего ЧП с танкерами будут, скорее всего, аналогичными тем, которые имели место в 2007 году, когда из-за экстремального шторма переломился стоявший на якоре в проливе танкер и в море разлилась нефть."В прошлый раз, в 2007 году, пострадала значительная часть побережья Тузлы, то есть с юга. Тамань, Аршинцевская коса и кусочек в районе Керчи – вот это были зоны, где собирали значительное количество песка с нефтью, песчано-нефтяную массу тогда убирали в течение 2-3 месяцев. Вот можно считать, что примерно на этих участках сегодня есть угроза", – сказал Артов.По словам Артова, тогда распространение нефтепродуктов при среднем ветре заняло четыре дня. Столько же времени потребуется и теперь, чтобы понять, куда направится загрязнение при определенной силе и направлении ветра.Какие еще есть рискиЕсли основное воздействие будет на поверхности моря, то оно окажет влияние на прибрежную полосу, и в ближайшее время пострадает керченская морская флора и фауна, сказал Артов.Также пострадают птицы, обитающие на морских просторах, перья которых слипнутся от мазута, в таком случае они погибают от переохлаждения, сказал Артов. "Вода сейчас холодная, и они просто не смогут поддерживать температуру. Это бакланы, чайки, возможно, еще какие-то другие птицы", – уточнил он.При этом важным является то, какой марки мазут попал в море, сказал Артов."Потому что есть более тяжелые, а есть более легкие. Легкие будут на поверхности, они не утонут даже в холодной воде, с учетом солености их плотность выше – и они пойдут на пляжи. Так было в 2007 году. А если это более тяжелые фракции, с плотностью существенно больше единицы, то они лягут на дно, и убрать это практически невозможно. Они потом по всему проливу (распространятся – ред.)", – сказал Артов.Мазут – органическое вещество, оно разлагается, и если объемы осевших на дно нефтепродуктов будут невелики, очищение не займет долгие годы, добавил он.Учитывая, что последствия аварии во многом зависят от объема нефтепродуктов, попадающих в море, очень важно отобрать остатки мазута из баков танкеров, чтобы не дать им попасть в воду."Это важно. Как только позволит погода, это нужно убирать, чтобы не было новых разломов и так далее", – подытожил Артов.Он напомнил, что в 2007 году, по разным оценкам, в результате инцидента в море из танкера вылилось от 1300 до 1600 тонн нефтепродуктов. Емкость танкеров, пострадавших на этот раз, чуть больше 4 тысяч тонн, и вылилась примерно треть содержимого баков.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского краяНа Кубани оценивают площадь загрязнения берега после разлива нефтиРазлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧП
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей артов, разлив нефтепродуктов в черном море, мнения, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, экология, черное море, керченский пролив, заповедники крыма, происшествия
Мазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма
Мазут из Керченского пролива при смене ветра может достичь заповедной зоны Крыма – эксперт
13:57 17.12.2024 (обновлено: 15:50 17.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым.
При смене направления и силы ветра разлившийся в море после ЧП с танкерами мазут может достичь заповедной зоны Крыма – мыса Опук. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов.
Все зависит от ветра
По слова Артова, согласно информации крымской метеослужбы, в Керченском проливе доминирует юго-восточный ветер. Если в течение нескольких дней он сохранится, то загрязнение распространится в сторону Тузлы и Таманского полуострова. Но если ветер поменяется, динамика будет другой.
"Если ветер поменяется, например, пойдет с севера или с северо-востока, то все это может выйти в Черное море и пойти в сторону Феодосии. И тогда пострадает часть побережья, вплоть до Опука, до заповедника", – сказал Артов.
При этом он отметил, что считает такой вариант развития событий менее вероятным.
Артов выразил мнение, что последствия недавнего ЧП с танкерами будут, скорее всего, аналогичными тем, которые имели место в 2007 году, когда из-за экстремального шторма переломился стоявший на якоре в проливе танкер и в море разлилась нефть.
"В прошлый раз, в 2007 году, пострадала значительная часть побережья Тузлы, то есть с юга. Тамань, Аршинцевская коса и кусочек в районе Керчи – вот это были зоны, где собирали значительное количество песка с нефтью, песчано-нефтяную массу тогда убирали в течение 2-3 месяцев. Вот можно считать, что примерно на этих участках сегодня есть угроза", – сказал Артов.
По словам Артова, тогда распространение нефтепродуктов при среднем ветре заняло четыре дня. Столько же времени потребуется и теперь, чтобы понять, куда направится загрязнение при определенной силе и направлении ветра.
"Тогда был ветер порядка 32 м/с, потом он утих. Когда в этот раз была авария, ветер чуть меньше был. При ветре 20-25 м/с за четыре – пять дней будет понятно, куда все попало", – сказал эксперт.
Какие еще есть риски
Если основное воздействие будет на поверхности моря, то оно окажет влияние на прибрежную полосу, и в ближайшее время пострадает керченская морская флора и фауна, сказал Артов.
"Самое токсичное воздействие – это сегодня, в ближайшее время, когда часть организмов погибнет, потому что они будут покрыты пленкой. Это моллюски на небольшой глубине, водоросли, придонные черви, ракообразные, усоногие рачки и так далее", – сказал Артов.
Также пострадают птицы, обитающие на морских просторах, перья которых слипнутся от мазута, в таком случае они погибают от переохлаждения, сказал Артов. "Вода сейчас холодная, и они просто не смогут поддерживать температуру. Это бакланы, чайки, возможно, еще какие-то другие птицы", – уточнил он.
При этом важным является то, какой марки мазут попал в море, сказал Артов.
"Потому что есть более тяжелые, а есть более легкие. Легкие будут на поверхности, они не утонут даже в холодной воде, с учетом солености их плотность выше – и они пойдут на пляжи. Так было в 2007 году. А если это более тяжелые фракции, с плотностью существенно больше единицы, то они лягут на дно, и убрать это практически невозможно. Они потом по всему проливу (распространятся – ред.)", – сказал Артов.
Мазут – органическое вещество, оно разлагается, и если объемы осевших на дно нефтепродуктов будут невелики, очищение не займет долгие годы, добавил он.
"Острое, существенное воздействие, когда его (мазута – ред.) много. Тогда это ляжет на придонную фауну. А если немного, то тяжелые фракции осядут на дно, образовав комки разных размеров – от миллиметра до нескольких сантиметров – и потихоньку начнут окисляться и разлагаться. Год-два – и все, это же органика, углеродные соединения, а не пластик, который разлагается сотни лет", – пояснил ученый.
Учитывая, что последствия аварии во многом зависят от объема нефтепродуктов, попадающих в море, очень важно отобрать остатки мазута из баков танкеров, чтобы не дать им попасть в воду.
"Это важно. Как только позволит погода, это нужно убирать, чтобы не было новых разломов и так далее", – подытожил Артов.
Он напомнил, что в 2007 году, по разным оценкам, в результате инцидента в море из танкера вылилось от 1300 до 1600 тонн нефтепродуктов. Емкость танкеров, пострадавших на этот раз, чуть больше 4 тысяч тонн, и вылилась примерно треть содержимого баков.
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