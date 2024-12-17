На Кубани оценивают площадь загрязнения берега после разлива нефти
На Кубани оценивают площадь загрязнения побережья после разлива нефти
12:16 17.12.2024 (обновлено: 12:36 17.12.2024)
© Руководитель РосприроднадзораРосприроднадзор проводит исследования для оценки ущерба побережью Кубани
© Руководитель Росприроднадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Нефтяные пятна из затонувшего в Керченском проливе танкера достигли берега в районе Анапы, сотрудники Росприроднадзора проводят оценку площади загрязнения. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.
"На береговой линии обнаружены нефтепродукты, которые принес прилив. Сейчас сотрудники проводят оценку площади, чтобы передать информацию специалистам ГО и ЧС для дальнейшей ликвидации загрязнения", – сказано в сообщении.
Глава ведомства рассказала, что специалисты Росприроднадзора берут анализы для того чтобы выяснить, на сколько превышены показатели загрязнения. Также результаты лабораторных исследований в будущем понадобятся, чтобы рассчитать ущерб, отметила Радионова.
На Кубани спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута, который произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Ранее Кондратьев проинформировал, что в четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. В морпорту сформирован региональный штаб. Накануне министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено, ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств.
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