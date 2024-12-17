https://crimea.ria.ru/20241217/rpn-provodit-otsenku-ploschadi-zagryazneniya-berega-kubani-posle-razliva-nefti-1142678036.html

На Кубани оценивают площадь загрязнения берега после разлива нефти

На Кубани оценивают площадь загрязнения берега после разлива нефти - РИА Новости Крым, 17.12.2024

На Кубани оценивают площадь загрязнения берега после разлива нефти

Нефтяные пятна из затонувшего в Керченском проливе танкера достигли берега в районе Анапы, сотрудники Росприроднадзора проводят оценку площади загрязнения. Об... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T12:16

2024-12-17T12:16

2024-12-17T12:36

росприроднадзор

танкер

анапа

новости

светлана радионова

экология

черное море

керченский пролив

компенсация ущерба

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Нефтяные пятна из затонувшего в Керченском проливе танкера достигли берега в районе Анапы, сотрудники Росприроднадзора проводят оценку площади загрязнения. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.Глава ведомства рассказала, что специалисты Росприроднадзора берут анализы для того чтобы выяснить, на сколько превышены показатели загрязнения. Также результаты лабораторных исследований в будущем понадобятся, чтобы рассчитать ущерб, отметила Радионова.На Кубани спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута, который произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Ранее Кондратьев проинформировал, что в четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. В морпорту сформирован региональный штаб. Накануне министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено, ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского края Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФОбыски и допросы: в СК рассказали о расследовании крушения танкеров

анапа

черное море

керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росприроднадзор, танкер, анапа, новости, светлана радионова, экология, черное море, керченский пролив, компенсация ущерба, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе