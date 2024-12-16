https://crimea.ria.ru/20241216/obyski-i-doprosy-v-sk-rasskazali-o-rassledovanii-krusheniya-tankerov-1142643867.html

Обыски и допросы: в СК рассказали о расследовании крушения танкеров

Обыски и допросы: в СК рассказали о расследовании крушения танкеров - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Обыски и допросы: в СК рассказали о расследовании крушения танкеров

Следователи проводят обыски на фирмах, где проходили техосмотры танкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе. Ведутся допросы пострадавших и свидетелей,... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T13:11

2024-12-16T13:11

2024-12-16T13:11

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

танкер "волгонефть-212"

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Следователи проводят обыски на фирмах, где проходили техосмотры танкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе. Ведутся допросы пострадавших и свидетелей, также запланированы допросы судовладельцев в Перми и Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.По данным следствия, нефтетанкеры проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года. Сейчас в фирмах, где суда проходили технические осмотры, изымаются документы, проводятся обыски и допросы работников портов, изучаются сводки информирования оперативными службами экипажей о чрезвычайных погодных условиях, запланированы допросы судовладельцев в Перми и Санкт-Петербурге.По данным пресс-службы, в связи с широким резонансом дело передано в производство управления по расследованию особо важных дел. Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.Трагедия в Керченском проливеВ воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находилось 14 человек. Из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до 7 баллов суда получили повреждения и запросили помощь. В республиканском главке МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.Как стало известно позже, с танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, еще один погиб. Погибший – вахтенный матрос, 23-летний уроженец Астрахани, сообщает Следком. По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела.Все члены терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" эвакуированы на берег в понедельник, спасательная операция завершена.Разлив нефти в Черном море после крушения танкеровПосле крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" мазут вылился в Черное море и дрейфует к побережью, специалисты планируют в ближайшее время облететь место ЧП на вертолетах. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий рабочую группу по ликвидации последствий аварии.Как только позволит погода, начнется водолазное обследование судов. Сейчас специалисты Морспасслужбы Росморречфлота, МЧС России и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция по спасению экипажа танкера "Волгонефть 239" завершенаПосле ЧП с танкерами в Черное море вылился мазутКрушение танкеров в Керчи: раскрыты детали спасательной операции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, танкер "волгонефть-212", керченский пролив, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, крым, керчь