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На инженера "Крымэнерго" завели дело из-за смерти рабочего - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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На инженера "Крымэнерго" завели дело из-за смерти рабочего
На инженера "Крымэнерго" завели дело из-за смерти рабочего - РИА Новости Крым, 16.12.2024
На инженера "Крымэнерго" завели дело из-за смерти рабочего
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении инженера Ленинского филиала компании "Крымэнерго" по факту смерти рабочего от поражения электрическим током. Об... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T14:46
2024-12-16T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении инженера Ленинского филиала компании "Крымэнерго" по факту смерти рабочего от поражения электрическим током. Об этом сообщает крымский главк СК России.По данным ведомства, в июле текущего года инженер районного отделения энергосбыта, не провел инструктаж по охране труда перед выполнением работ и допустил единоличное переключение электросетей работником, чем нарушил правила эксплуатации электроустановок. Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2. ст. 143 УК РФ). Допрашиваются потерпевшие и свидетели, следователи изъяли и изучают техническую документацию, назначены необходимые экспертизы. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия, которые допустили нарушения нормативов охраны труда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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гсу ск россии по крыму и севастополю, гуп рк "крымэнерго", происшествия, закон и право, крым, новости крыма
На инженера "Крымэнерго" завели дело из-за смерти рабочего

На инженера "Крымэнерго" завели дело из-за смерти рабочего от удара током

14:46 16.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении инженера Ленинского филиала компании "Крымэнерго" по факту смерти рабочего от поражения электрическим током. Об этом сообщает крымский главк СК России.
По данным ведомства, в июле текущего года инженер районного отделения энергосбыта, не провел инструктаж по охране труда перед выполнением работ и допустил единоличное переключение электросетей работником, чем нарушил правила эксплуатации электроустановок.
"Электромонтер, осуществлявший по поручению ответственного руководителя предприятия ремонт ячейки на трансформаторной подстанции села Багерово, получил электротравмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2. ст. 143 УК РФ). Допрашиваются потерпевшие и свидетели, следователи изъяли и изучают техническую документацию, назначены необходимые экспертизы.
В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия, которые допустили нарушения нормативов охраны труда.
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