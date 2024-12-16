https://crimea.ria.ru/20241216/na-inzhenera-krymenergo-zaveli-delo-iz-za-smerti-rabochego-1142648380.html

На инженера "Крымэнерго" завели дело из-за смерти рабочего

На инженера "Крымэнерго" завели дело из-за смерти рабочего - РИА Новости Крым, 16.12.2024

На инженера "Крымэнерго" завели дело из-за смерти рабочего

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении инженера Ленинского филиала компании "Крымэнерго" по факту смерти рабочего от поражения электрическим током. Об... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T14:46

2024-12-16T14:46

2024-12-16T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении инженера Ленинского филиала компании "Крымэнерго" по факту смерти рабочего от поражения электрическим током. Об этом сообщает крымский главк СК России.По данным ведомства, в июле текущего года инженер районного отделения энергосбыта, не провел инструктаж по охране труда перед выполнением работ и допустил единоличное переключение электросетей работником, чем нарушил правила эксплуатации электроустановок. Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2. ст. 143 УК РФ). Допрашиваются потерпевшие и свидетели, следователи изъяли и изучают техническую документацию, назначены необходимые экспертизы. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия, которые допустили нарушения нормативов охраны труда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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