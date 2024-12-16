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Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектов - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектов
Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектов - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости ракет противника, а также нарастить РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T14:23
2024-12-16T14:23
андрей белоусов
пво
вооруженные силы россии
новости
коллегия минобороны рф
министерство обороны рф
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости ракет противника, а также нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов. Об этом он заявил на заседании коллегии ведомства под руководством президента РФ Владимира Путина.В дальнейшем с учетом воздействий противника необходимо пересмотреть подходы к организации баз хранения и логистики, подчеркнул министр. По его словам, на смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов.Кроме того, необходимо нарастить возможности системы ПВО по защите критически важных объектов и населенных пунктов, подчеркнул БелоусовМинистр добавил, что в целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность. Только в этом году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, 215 баллистических ракет АТАCMS, 1 629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотников, уточнил глава Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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андрей белоусов, пво, вооруженные силы россии, новости, коллегия минобороны рф, министерство обороны рф, обстрелы всу
Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектов

Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и топливных баз в зоне досягаемость ракет ВСУ

14:23 16.12.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости ракет противника, а также нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов. Об этом он заявил на заседании коллегии ведомства под руководством президента РФ Владимира Путина.
"В первоочередном порядке требуется обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения противника. В кратчайшие сроки уже были приняты первоочередные меры. Ликвидированы места открытого хранения, проведена маскировка, созданы мобильные огневые группы, налажена система взаимодействия с ПВО", - сказал он.
В дальнейшем с учетом воздействий противника необходимо пересмотреть подходы к организации баз хранения и логистики, подчеркнул министр. По его словам, на смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов.
Кроме того, необходимо нарастить возможности системы ПВО по защите критически важных объектов и населенных пунктов, подчеркнул Белоусов
Министр добавил, что в целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность. Только в этом году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, 215 баллистических ракет АТАCMS, 1 629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотников, уточнил глава Минобороны РФ.
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Андрей БелоусовПВОВооруженные силы РоссииНовостиКоллегия Минобороны РФМинистерство обороны РФОбстрелы ВСУ
 
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