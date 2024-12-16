https://crimea.ria.ru/20241216/belousov-poruchil-usilit-pvo-dlya-zaschity-kriticheski-vazhnykh-obektov-1142646991.html
Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектов
Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектов - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости ракет противника, а также нарастить РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T14:23
2024-12-16T14:23
2024-12-16T14:23
андрей белоусов
пво
вооруженные силы россии
новости
коллегия минобороны рф
министерство обороны рф
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75a4e862629c7cf4c8b37564415b25c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости ракет противника, а также нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов. Об этом он заявил на заседании коллегии ведомства под руководством президента РФ Владимира Путина.В дальнейшем с учетом воздействий противника необходимо пересмотреть подходы к организации баз хранения и логистики, подчеркнул министр. По его словам, на смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов.Кроме того, необходимо нарастить возможности системы ПВО по защите критически важных объектов и населенных пунктов, подчеркнул БелоусовМинистр добавил, что в целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность. Только в этом году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, 215 баллистических ракет АТАCMS, 1 629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотников, уточнил глава Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e79a9c3b9c1c9cca0a17560c9a1b9045.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, пво, вооруженные силы россии, новости, коллегия минобороны рф, министерство обороны рф, обстрелы всу
Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектов
Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и топливных баз в зоне досягаемость ракет ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости ракет противника, а также нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов. Об этом он заявил на заседании коллегии ведомства под руководством президента РФ Владимира Путина.
"В первоочередном порядке требуется обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения противника. В кратчайшие сроки уже были приняты первоочередные меры. Ликвидированы места открытого хранения, проведена маскировка, созданы мобильные огневые группы, налажена система взаимодействия с ПВО", - сказал он.
В дальнейшем с учетом воздействий противника необходимо пересмотреть подходы к организации баз хранения и логистики, подчеркнул министр. По его словам, на смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов.
Кроме того, необходимо нарастить возможности системы ПВО по защите критически важных объектов и населенных пунктов, подчеркнул Белоусов
Министр добавил, что в целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность. Только в этом году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, 215 баллистических ракет АТАCMS, 1 629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотников, уточнил глава Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.