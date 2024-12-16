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Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектов

Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектов - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектов

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости ракет противника, а также нарастить РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T14:23

2024-12-16T14:23

2024-12-16T14:23

андрей белоусов

пво

вооруженные силы россии

новости

коллегия минобороны рф

министерство обороны рф

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости ракет противника, а также нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов. Об этом он заявил на заседании коллегии ведомства под руководством президента РФ Владимира Путина.В дальнейшем с учетом воздействий противника необходимо пересмотреть подходы к организации баз хранения и логистики, подчеркнул министр. По его словам, на смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов.Кроме того, необходимо нарастить возможности системы ПВО по защите критически важных объектов и населенных пунктов, подчеркнул БелоусовМинистр добавил, что в целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность. Только в этом году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, 215 баллистических ракет АТАCMS, 1 629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотников, уточнил глава Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, пво, вооруженные силы россии, новости, коллегия минобороны рф, министерство обороны рф, обстрелы всу