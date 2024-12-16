https://crimea.ria.ru/20241216/v-sevastopole-zaderzhan-kvartirnyy-moshennik-za-afery-na-25-millionov-1142650138.html

В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов

В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов - РИА Новости Крым, 16.12.2024

В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов

В Севастополе правоохранители расследуют уголовное дело в отношении местного бизнесмена о многомиллионной афере с квартирами трех местных жительниц, об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T16:03

2024-12-16T16:03

2024-12-16T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители расследуют уголовное дело в отношении местного бизнесмена о многомиллионной афере с квартирами трех местных жительниц, об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным пресс-службы, трем местным жительницам в возрасте от 30 до 48 лет понадобились займы от 1,5 до 4 миллионов рублей. От своих знакомых они узнали о 46-летнем предпринимателе, который якобы предоставляет в долг крупные суммы, и обратились к нему для получения финансовой услуги.При этом заемщицы вместо обещанной суммы получили по нескольку сотен тысяч рублей. Противоправную деятельность пресекли оперативниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол". В ходе обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты расписки, доверенности и другие доказательства. Сейчас фигурант заключен под стражу, имущество арестовано."В настоящее время установлена причастность задержанного к трем эпизодам мошенничества, однако у следователей есть основания полагать, что потерпевших может быть больше. Полиция Севастополя призывает граждан, которые пострадали от аналогичной мошеннической схемы, обратиться с заявлением в дежурную часть УМВД", – обратились полицейские к севастопольцам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортамКрымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жильяУчастник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, полиция севастополя, происшествия, жилье, мошенничество, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)