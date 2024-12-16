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В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов
В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов - РИА Новости Крым, 16.12.2024
В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов
В Севастополе правоохранители расследуют уголовное дело в отношении местного бизнесмена о многомиллионной афере с квартирами трех местных жительниц, об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T16:03
2024-12-16T16:03
севастополь
новости
полиция севастополя
происшествия
жилье
мошенничество
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители расследуют уголовное дело в отношении местного бизнесмена о многомиллионной афере с квартирами трех местных жительниц, об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным пресс-службы, трем местным жительницам в возрасте от 30 до 48 лет понадобились займы от 1,5 до 4 миллионов рублей. От своих знакомых они узнали о 46-летнем предпринимателе, который якобы предоставляет в долг крупные суммы, и обратились к нему для получения финансовой услуги.При этом заемщицы вместо обещанной суммы получили по нескольку сотен тысяч рублей. Противоправную деятельность пресекли оперативниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол". В ходе обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты расписки, доверенности и другие доказательства. Сейчас фигурант заключен под стражу, имущество арестовано."В настоящее время установлена причастность задержанного к трем эпизодам мошенничества, однако у следователей есть основания полагать, что потерпевших может быть больше. Полиция Севастополя призывает граждан, которые пострадали от аналогичной мошеннической схемы, обратиться с заявлением в дежурную часть УМВД", – обратились полицейские к севастопольцам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортамКрымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жильяУчастник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости, полиция севастополя, происшествия, жилье, мошенничество, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов

в Севастополе квартирный мошенник обману трех местных жительниц на 25 миллионов рублей

16:03 16.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители расследуют уголовное дело в отношении местного бизнесмена о многомиллионной афере с квартирами трех местных жительниц, об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным пресс-службы, трем местным жительницам в возрасте от 30 до 48 лет понадобились займы от 1,5 до 4 миллионов рублей. От своих знакомых они узнали о 46-летнем предпринимателе, который якобы предоставляет в долг крупные суммы, и обратились к нему для получения финансовой услуги.

"Во время личной встречи кредитор убедил каждую из своих клиенток, что для получения займа необходимо заключить с ним договор купли-продажи принадлежащего им жилья и передать ему правоустанавливающие документы. Заведомо зная, что выполнять взятые на себя обязательства не будет, мужчина получил в собственность одну долю и четыре квартиры общей стоимостью не менее 25 миллионов рублей", – сказано в сообщении.

При этом заемщицы вместо обещанной суммы получили по нескольку сотен тысяч рублей. Противоправную деятельность пресекли оперативниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол". В ходе обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты расписки, доверенности и другие доказательства. Сейчас фигурант заключен под стражу, имущество арестовано.
"В настоящее время установлена причастность задержанного к трем эпизодам мошенничества, однако у следователей есть основания полагать, что потерпевших может быть больше. Полиция Севастополя призывает граждан, которые пострадали от аналогичной мошеннической схемы, обратиться с заявлением в дежурную часть УМВД", – обратились полицейские к севастопольцам.
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СевастопольНовостиПолиция СевастополяПроисшествияЖильеМошенничествоРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)
 
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