https://crimea.ria.ru/20241216/v-sevastopole-zaderzhan-kvartirnyy-moshennik-za-afery-na-25-millionov-1142650138.html
В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов
В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов - РИА Новости Крым, 16.12.2024
В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов
В Севастополе правоохранители расследуют уголовное дело в отношении местного бизнесмена о многомиллионной афере с квартирами трех местных жительниц, об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T16:03
2024-12-16T16:03
2024-12-16T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители расследуют уголовное дело в отношении местного бизнесмена о многомиллионной афере с квартирами трех местных жительниц, об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным пресс-службы, трем местным жительницам в возрасте от 30 до 48 лет понадобились займы от 1,5 до 4 миллионов рублей. От своих знакомых они узнали о 46-летнем предпринимателе, который якобы предоставляет в долг крупные суммы, и обратились к нему для получения финансовой услуги.При этом заемщицы вместо обещанной суммы получили по нескольку сотен тысяч рублей. Противоправную деятельность пресекли оперативниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол". В ходе обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты расписки, доверенности и другие доказательства. Сейчас фигурант заключен под стражу, имущество арестовано."В настоящее время установлена причастность задержанного к трем эпизодам мошенничества, однако у следователей есть основания полагать, что потерпевших может быть больше. Полиция Севастополя призывает граждан, которые пострадали от аналогичной мошеннической схемы, обратиться с заявлением в дежурную часть УМВД", – обратились полицейские к севастопольцам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортамКрымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жильяУчастник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, полиция севастополя, происшествия, жилье, мошенничество, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов
в Севастополе квартирный мошенник обману трех местных жительниц на 25 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители расследуют уголовное дело в отношении местного бизнесмена о многомиллионной афере с квартирами трех местных жительниц, об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным пресс-службы, трем местным жительницам в возрасте от 30 до 48 лет понадобились займы от 1,5 до 4 миллионов рублей. От своих знакомых они узнали о 46-летнем предпринимателе, который якобы предоставляет в долг крупные суммы, и обратились к нему для получения финансовой услуги.
"Во время личной встречи кредитор убедил каждую из своих клиенток, что для получения займа необходимо заключить с ним договор купли-продажи принадлежащего им жилья и передать ему правоустанавливающие документы. Заведомо зная, что выполнять взятые на себя обязательства не будет, мужчина получил в собственность одну долю и четыре квартиры общей стоимостью не менее 25 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
При этом заемщицы вместо обещанной суммы получили по нескольку сотен тысяч рублей. Противоправную деятельность пресекли оперативниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол". В ходе обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты расписки, доверенности и другие доказательства. Сейчас фигурант заключен под стражу, имущество арестовано.
"В настоящее время установлена причастность задержанного к трем эпизодам мошенничества, однако у следователей есть основания полагать, что потерпевших может быть больше. Полиция Севастополя призывает граждан, которые пострадали от аналогичной мошеннической схемы, обратиться с заявлением в дежурную часть УМВД", – обратились полицейские к севастопольцам.
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