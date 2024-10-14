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Участник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Участник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре
Участник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Участник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре
Прокуратура Севастополя взяла на контроль дело о мошенничестве в отношении участника спецоперации, который отдал аферистам деньги за перетяжку автомобильного... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T18:16
2024-10-14T18:16
севастополь
мошенничество
новости
прокуратура города севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя взяла на контроль дело о мошенничестве в отношении участника спецоперации, который отдал аферистам деньги за перетяжку автомобильного салона, которую в итоге так и не выполнили. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным пресс-службы, проверка открыта по информации в интернете о том, что боец спецоперации пострадал от действий мошенников на крупном интернет-сервисе для размещения объявлений.Надзорное ведомство даст оценку законности решения, принятого по данному заявлению, проверит полноту и своевременность проверочных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дистанционные мошенники за неделю обманули 60 крымчанНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детейМошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернете
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, мошенничество, новости, прокуратура города севастополя, происшествия
Участник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре

Дело о мошенничестве в отношении участника СВО в Севастополе контролирует прокуратура

18:16 14.10.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя взяла на контроль дело о мошенничестве в отношении участника спецоперации, который отдал аферистам деньги за перетяжку автомобильного салона, которую в итоге так и не выполнили. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным пресс-службы, проверка открыта по информации в интернете о том, что боец спецоперации пострадал от действий мошенников на крупном интернет-сервисе для размещения объявлений.

"Мошенники похитили у него денежные средства под предлогом перетяжки салона автомобиля. В сентябре 2024 года мужчина обратился с соответствующим заявлением в органы внутренних дел", – сказано в сообщении.

Надзорное ведомство даст оценку законности решения, принятого по данному заявлению, проверит полноту и своевременность проверочных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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СевастопольМошенничествоНовостиПрокуратура города СевастополяПроисшествия
 
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