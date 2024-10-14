https://crimea.ria.ru/20241014/uchastnik-svo-v-sevastopole-stal-zhertvoy-aferistov--delo-v-prokurature-1141076406.html

Участник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре

Участник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Участник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре

Прокуратура Севастополя взяла на контроль дело о мошенничестве в отношении участника спецоперации, который отдал аферистам деньги за перетяжку автомобильного... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T18:16

2024-10-14T18:16

2024-10-14T18:16

севастополь

мошенничество

новости

прокуратура города севастополя

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя взяла на контроль дело о мошенничестве в отношении участника спецоперации, который отдал аферистам деньги за перетяжку автомобильного салона, которую в итоге так и не выполнили. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным пресс-службы, проверка открыта по информации в интернете о том, что боец спецоперации пострадал от действий мошенников на крупном интернет-сервисе для размещения объявлений.Надзорное ведомство даст оценку законности решения, принятого по данному заявлению, проверит полноту и своевременность проверочных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дистанционные мошенники за неделю обманули 60 крымчанНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детейМошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернете

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мошенничество, новости, прокуратура города севастополя, происшествия