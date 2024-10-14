https://crimea.ria.ru/20241014/ne-poyman--ne-vor-moshennicheskie-skhemy-i-kak-spasti-ot-etogo-detey-1141012906.html
Не пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей
Не пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Не пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей
С каждым годом мошенники придумывают все более хитрые схемы обмана. На их уловки ведутся не только доверчивые люди преклонного возраста, но и дети. Мошенники... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T13:20
2024-10-14T13:20
2024-10-14T13:20
мошенничество
банк россии
дети
общество
безопасность
финансы
кибербезопасность
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С каждым годом мошенники придумывают все более хитрые схемы обмана. На их уловки ведутся не только доверчивые люди преклонного возраста, но и дети. Мошенники входят к ним в доверие с помощью отработанных сценариев, а потом получают доступ к картам. О самых популярных схемах обмана детей, а также о том, как предостеречь от этого ребенка, в материале РИА Новости.В прошлом году, по данным Центрального банка РФ (ЦБ), получилось отразить 34,8 миллиона попыток кибермошенников похитить деньги у граждан. Однако злоумышленникам все равно удалось провести 1,17 миллиона успешных операций и украсть 15,8 миллиарда рублей.В зависимости от цели злоумышленники придумывают разные схемы воздействия, где человек может испугаться и назвать свои персональные данные, а может, наоборот пойти за "бесплатным сыром в мышеловке".Фейковые страницыНапример, многие дети уже с раннего возраста имеют собственные банковские карты, с помощью которых они могут копить денежные средства. Становясь старше, они начинают тратить сбережения на собственные "хотелки".Так, подростки становятся "целевой аудиторией" мошенников. Они создают поддельные онлайн-магазины, как раз для тех, кто хочет за меньшую сумму получить больше. В этом случае покупатели могут потерять деньги с карты при оплате покупок.Прежде чем вводить где бы то ни было персональные данные, пароли, коды или реквизиты банковской карты, важно удостовериться, что это не мошенническая страница. Взрослым важно разобрать вместе с ребенком, как отличить безопасный сайт от фейкового.Быстрая "приманка"Иногда подростку может не хватать карманных денег, а также терпения, например, накопить на покупку телефона, тогда мошенники "помогут" и в этом. Они размещают в интернете множество объявлений о быстром и легком заработке на "сверхприбыльном проекте". До выплат вкладчикам дело не доходит, так как собрав деньги с большего числа людей, организаторы исчезают. Так чаще всего работают "финансовые пирамиды".Зачастую обещания молниеносной прибыли – всегда тревожный знак. Если подросток захотел купить какую-либо дорогостоящую вещь, то лучше обсудить с ним как достичь этой цели. Например, объяснить ему, как он может сам накопить необходимую сумму полностью или хотя бы ее часть."Выигрыши" в конкурсахАферисты также могут рассылать письма и сообщения, в которых обещают подарки, или от имени популярных блогеров запускают рекламу "беспроигрышных лотерей". Но затем за доставку приза или какие-то другие дополнительные услуги просят оплатить небольшую комиссию. Для этого надо пройти по ссылке и ввести данные банковской карты. Но на самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, и вместо выигрыша доверчивый пользователь получает убытки.Если организаторы конкурса просят что-либо оплатить, это повод насторожиться. Прежде чем испытывать удачу в онлайн-розыгрышах, надо убедиться, что это не мошенничество. Например, почитать отзывы в интернете, так как ранее организаторы уже могли быть замешаны в скандалах."Легкие" деньгиТакже злоумышленники могут сделать подростков соучастниками своих преступных схем. Например, когда аферисты воруют или выманивают у кого-то деньги, то стараются не светить свои счета. Сначала они переводят украденные суммы на счета школьников, а затем просят за вознаграждение обналичить деньги или перекинуть их своим сообщникам. Такие промежуточные счета называют дропперскими, а самих посредников – дропперами.Подростки даже не подозревают, что помогают мошенникам. Они узнают о дропперской схеме как о простой игре, в которой можно заработать. Например, чем больше денег перекинешь, тем больше получишь.ЦБ РФ рекомендует детям при любом подозрительном звонке или сообщении, особенно если разговор касается финансов, сразу закончить диалог. Если кто-то из друзей или родных просит помочь, необходимо сообщить о ситуации родителям, самостоятельно не предпринимать каких-либо действий.Кроме того, ни в коем случае нельзя сообщать персональную информацию, включая коды из СМС, секретные слова, данные банковской карты, под каким бы предлогом их ни запросили.Также нельзя переходить по непроверенным ссылкам, которые присылают по СМС, в почте или мессенджерах. Они могут содержать вредоносное ПО. Также это может быть сайт-двойник, который создан специально для выманивания персональных и платежных данных.
https://crimea.ria.ru/20241005/moshenniki-prikreplyayut-virusy-k-faylam-chem-opasna-peresylka-v-internete-1140773899.html
https://crimea.ria.ru/20240917/ne-ver-glazam-svoim-iskusstvennyy-intellekt-na-sluzhbe-u-moshennikov-1140393503.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мошенничество, банк россии, дети, общество, безопасность, финансы, кибербезопасность
С каждым годом мошенники придумывают все более хитрые схемы обмана. На их уловки ведутся не только доверчивые люди преклонного возраста, но и дети. Мошенники входят к ним в доверие с помощью отработанных сценариев, а потом получают доступ к картам. О самых популярных схемах обмана детей, а также о том, как предостеречь от этого ребенка, в материале РИА Новости.
В прошлом году, по данным Центрального банка РФ (ЦБ), получилось отразить 34,8 миллиона попыток кибермошенников похитить деньги у граждан. Однако злоумышленникам все равно удалось провести 1,17 миллиона успешных операций и украсть 15,8 миллиарда рублей.
В зависимости от цели злоумышленники придумывают разные схемы воздействия, где человек может испугаться и назвать свои персональные данные, а может, наоборот пойти за "бесплатным сыром в мышеловке".
Фейковые страницы
Например, многие дети уже с раннего возраста имеют собственные банковские карты, с помощью которых они могут копить денежные средства. Становясь старше, они начинают тратить сбережения на собственные "хотелки".
Так, подростки становятся "целевой аудиторией" мошенников. Они создают поддельные онлайн-магазины, как раз для тех, кто хочет за меньшую сумму получить больше. В этом случае покупатели могут потерять деньги с карты при оплате покупок.
Прежде чем вводить где бы то ни было персональные данные, пароли, коды или реквизиты банковской карты, важно удостовериться, что это не мошенническая страница. Взрослым важно разобрать вместе с ребенком, как отличить безопасный сайт от фейкового.
Быстрая "приманка"
Иногда подростку может не хватать карманных денег, а также терпения, например, накопить на покупку телефона, тогда мошенники "помогут" и в этом. Они размещают в интернете множество объявлений о быстром и легком заработке на "сверхприбыльном проекте". До выплат вкладчикам дело не доходит, так как собрав деньги с большего числа людей, организаторы исчезают. Так чаще всего работают "финансовые пирамиды".
Обманщики предлагают быстро заработать, выполняя несложные задания. Например, ребенок должен зарегистрироваться на специальном сайте и писать отзывы на товары. Или оставлять комментарии под постами блогеров. Для вывода "заработка" аферисты просят оплатить комиссию. В итоге деньги вместе с данными карты оказываются в руках преступников.
Зачастую обещания молниеносной прибыли – всегда тревожный знак. Если подросток захотел купить какую-либо дорогостоящую вещь, то лучше обсудить с ним как достичь этой цели. Например, объяснить ему, как он может сам накопить необходимую сумму полностью или хотя бы ее часть.
"Выигрыши" в конкурсах
Аферисты также могут рассылать письма и сообщения, в которых обещают подарки, или от имени популярных блогеров запускают рекламу "беспроигрышных лотерей". Но затем за доставку приза или какие-то другие дополнительные услуги просят оплатить небольшую комиссию. Для этого надо пройти по ссылке и ввести данные банковской карты. Но на самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, и вместо выигрыша доверчивый пользователь получает убытки.
Если организаторы конкурса просят что-либо оплатить, это повод насторожиться. Прежде чем испытывать удачу в онлайн-розыгрышах, надо убедиться, что это не мошенничество. Например, почитать отзывы в интернете, так как ранее организаторы уже могли быть замешаны в скандалах.
Когда конкурс рекламирует сам блогер, то нужно убедиться, что это настоящий аккаунт, а не подделка. Если первые посты появились недавно, то скорее всего, это фейк. Однако иногда и настоящие аккаунты присваивают. Если розыгрыш только начался, стоит подождать пару дней и проверить страницы блогера в других соцсетях и мессенджерах. Возможно, он сам стал жертвой мошенников и предупредит об этом своих подписчиков через другие каналы.
"Легкие" деньги
Также злоумышленники могут сделать подростков соучастниками своих преступных схем. Например, когда аферисты воруют или выманивают у кого-то деньги, то стараются не светить свои счета. Сначала они переводят украденные суммы на счета школьников, а затем просят за вознаграждение обналичить деньги или перекинуть их своим сообщникам. Такие промежуточные счета называют дропперскими, а самих посредников – дропперами.
Подростки даже не подозревают, что помогают мошенникам. Они узнают о дропперской схеме как о простой игре, в которой можно заработать. Например, чем больше денег перекинешь, тем больше получишь.
Если незнакомый человек прислал деньги по ошибке и просит перевести их ему на счет, то не стоит поддаваться на уговоры. Нужно обратиться в свой банк и попросить вернуть сумму обратно отправителю. Банк видит, от кого пришел перевод, и может провести обратный платеж.
ЦБ РФ рекомендует детям при любом подозрительном звонке или сообщении, особенно если разговор касается финансов, сразу закончить диалог. Если кто-то из друзей или родных просит помочь, необходимо сообщить о ситуации родителям, самостоятельно не предпринимать каких-либо действий.
Кроме того, ни в коем случае нельзя сообщать персональную информацию, включая коды из СМС, секретные слова, данные банковской карты, под каким бы предлогом их ни запросили.
Также нельзя переходить по непроверенным ссылкам, которые присылают по СМС, в почте или мессенджерах. Они могут содержать вредоносное ПО. Также это может быть сайт-двойник, который создан специально для выманивания персональных и платежных данных.