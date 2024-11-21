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Новый виток эскалации: Кремль о применении Storm Shadow по целям в России - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Новый виток эскалации: Кремль о применении Storm Shadow по целям в России
Новый виток эскалации: Кремль о применении Storm Shadow по целям в России - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Новый виток эскалации: Кремль о применении Storm Shadow по целям в России
Информация о применении ракет Storm Shadow по целям в России является новой эскалацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T13:47
2024-11-21T13:52
дмитрий песков
кремль
москва
россия
украина
поставки западного оружия украине
storm shadow
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Информация о применении ракет Storm Shadow по целям в России является новой эскалацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.Он отметил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, препятствуя его завершению.В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что две баллистические ракеты Storm Shadow были сбиты силами противовоздушной обороны над территорией России.В среду британская газета Times сообщила о том, что США сняли возражение против использования Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ.17 ноября Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области.По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением. Позднее эта информация была удалена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь РоссииНа что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииБайден разрешил поставки Украине противопехотных мин
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дмитрий песков, кремль, москва, россия, украина, поставки западного оружия украине, storm shadow
Новый виток эскалации: Кремль о применении Storm Shadow по целям в России

Информация о применении Storm Shadow по целям в РФ означает новый виток эскалации – Песков

13:47 21.11.2024 (обновлено: 13:52 21.11.2024)
 
© РИА Новости . Артур Шайхутдинов / Перейти в фотобанкРакета Storm Shadow (французская — SCALP). Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Ракета Storm Shadow (французская — SCALP). Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Артур Шайхутдинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Информация о применении ракет Storm Shadow по целям в России является новой эскалацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Он отметил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, препятствуя его завершению.

"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которой занимается уходящая администрация США. Они продолжают подливать масло в огонь украинского конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение и используя при этом Украину как инструмент в своих руках, в своей войне с Российской Федерацией", – сказал он.

В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что две баллистические ракеты Storm Shadow были сбиты силами противовоздушной обороны над территорией России.
В среду британская газета Times сообщила о том, что США сняли возражение против использования Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ.
17 ноября Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области.
По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением. Позднее эта информация была удалена.
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