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Масштабный сбой произошел в специальной базе розыска МВД Украины

Масштабный сбой произошел в специальной базе розыска МВД Украины - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Масштабный сбой произошел в специальной базе розыска МВД Украины

Масштабный сбой произошел в субботу в специальной базе розыска МВД Украины, из-за чего сервисные центры потеряли доступ к информации об уклоняющихся от... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T20:51

2025-02-01T20:51

2025-02-01T20:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Масштабный сбой произошел в субботу в специальной базе розыска МВД Украины, из-за чего сервисные центры потеряли доступ к информации об уклоняющихся от мобилизации военнообязанных, сообщает украинское издание Тelegraf.Журналисты отметили, что кроме прочего пострадала горячая линия "102", что значительно замедлило реагирование на вызовы. Кроме того, в сервисных центрах МВД, как сообщает издание, также приостановлен доступ к информации о гражданах.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Пресс-служба командования сухопутных войск Украины сообщала ранее в субботу о том, что в Полтавской области неизвестный мужчина застрелил сотрудника территориального центра комплектования и спас одного их мобилизованных от отправки в ряды ВСУ. Сейчас в области ввели операцию "Сирена" и пытаются поймать беглецов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут Украину1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнесВ ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, в мире, мвд украины