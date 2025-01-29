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1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнес - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнес
1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнес - РИА Новости Крым, 29.01.2025
1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнес
В Одесской области 24-летний сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) продавал военнообязанным повестки по 1000... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T08:52
2025-01-29T08:52
украина
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
в мире
новости
одесская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Одесской области 24-летний сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) продавал военнообязанным повестки по 1000 долларов за штуку, которые позволяли мужчинам в течение шести дней свободно передвигаться по улицам и гарантировали "иммунитет" от насильственной мобилизации. Об этом сообщают украинские СМИ.За повестки предприимчивый сотрудник ТЦК сначала требовал тысячу долларов, но впоследствии "такса" выросла еще на 50 долларов.По истечении срока действия повестку можно было "обновить" за ту же стоимость.На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что нынешняя мобилизация не покрывает потребности Вооруженных сил Украины в живой силе, и необходимо увеличить количество личного состава в механизированных бригадах.Владимир Зеленский также заявил, что мобилизация украинцев старше 25 лет является недостаточной для обеспечения всех потребностей фронта.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Офис Зеленского скоро объявит о мобилизации украинцев с 18 летУкраине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихВ ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации
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РИА Новости Крым
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украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), в мире, новости, одесская область
1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнес

На Украине военком продавал за 1000 долларов повестки для "откоса" от мобилизации

08:52 29.01.2025
 
© РИА Новости. СтрингерУкраинская полиция
Украинская полиция
© РИА Новости. Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Одесской области 24-летний сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) продавал военнообязанным повестки по 1000 долларов за штуку, которые позволяли мужчинам в течение шести дней свободно передвигаться по улицам и гарантировали "иммунитет" от насильственной мобилизации. Об этом сообщают украинские СМИ.
"По данным полиции, работник ТЦК требовал деньги от мужчины призывного возраста за оформление повестки со сроком действия шесть дней. Это давало возможность владельцу в течение этого периода свободно передвигаться по территории Украины", - говорится в сообщении.
За повестки предприимчивый сотрудник ТЦК сначала требовал тысячу долларов, но впоследствии "такса" выросла еще на 50 долларов.
По истечении срока действия повестку можно было "обновить" за ту же стоимость.
На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что нынешняя мобилизация не покрывает потребности Вооруженных сил Украины в живой силе, и необходимо увеличить количество личного состава в механизированных бригадах.
Владимир Зеленский также заявил, что мобилизация украинцев старше 25 лет является недостаточной для обеспечения всех потребностей фронта.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
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