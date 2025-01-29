https://crimea.ria.ru/20250129/1000-dollarov-za-nedelyu-svobody-na-ukraine-voenkomy-osvoili-novyy-biznes-1143744705.html

1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнес

1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнес - РИА Новости Крым, 29.01.2025

1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнес

В Одесской области 24-летний сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) продавал военнообязанным повестки по 1000... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T08:52

2025-01-29T08:52

2025-01-29T08:52

украина

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

мобилизация на украине

всу (вооруженные силы украины)

в мире

новости

одесская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110731/46/1107314688_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_0815fa27806313fc75db16f29d2d22a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Одесской области 24-летний сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) продавал военнообязанным повестки по 1000 долларов за штуку, которые позволяли мужчинам в течение шести дней свободно передвигаться по улицам и гарантировали "иммунитет" от насильственной мобилизации. Об этом сообщают украинские СМИ.За повестки предприимчивый сотрудник ТЦК сначала требовал тысячу долларов, но впоследствии "такса" выросла еще на 50 долларов.По истечении срока действия повестку можно было "обновить" за ту же стоимость.На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что нынешняя мобилизация не покрывает потребности Вооруженных сил Украины в живой силе, и необходимо увеличить количество личного состава в механизированных бригадах.Владимир Зеленский также заявил, что мобилизация украинцев старше 25 лет является недостаточной для обеспечения всех потребностей фронта.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Офис Зеленского скоро объявит о мобилизации украинцев с 18 летУкраине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихВ ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации

украина

одесская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), в мире, новости, одесская область