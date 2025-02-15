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Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней
Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности публично взял на себя обязательство добиться урегулирования... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T18:37
2025-02-15T18:37
кит келлог
новости
сша
украина
мюнхенская конференция
политика
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности публично взял на себя обязательство добиться урегулирования украинского конфликта в течение 180 дней.По словам Келлога, первым этапом урегулирования должно стать прекращение огня, а также "определение стабильных условий безопасности".При этом определением успеха для Украины будет не прекращение огня и мирный договор, а то, когда в первый раз будет нарушено прекращение огня и как все стороны на это отреагируют", указал он.Спецпосланник Трампа также отметил, что президент США Дональд Трамп "хочет сделать так, чтобы конфликт прекратился навсегда, и Украина стала суверенной и безопасной страной".Ранее Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по урегулированию на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - ЗахароваВ Белом доме допускают отправку военных США на УкраинуСтала неперспективной: почему Трамп вешает Украину на плечи Европы
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РИА Новости Крым
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96
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кит келлог, новости, сша, украина, мюнхенская конференция, политика, европейский союз (ес)
Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней

Спецпосланник Трампа Келлог взял обязательство за 180 дней завершить конфликт на Украине

18:37 15.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности публично взял на себя обязательство добиться урегулирования украинского конфликта в течение 180 дней.
"Конфликт на Украине должен закончиться быстрее, чем через год. Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны", - сказал он.
По словам Келлога, первым этапом урегулирования должно стать прекращение огня, а также "определение стабильных условий безопасности".
При этом определением успеха для Украины будет не прекращение огня и мирный договор, а то, когда в первый раз будет нарушено прекращение огня и как все стороны на это отреагируют", указал он.
Спецпосланник Трампа также отметил, что президент США Дональд Трамп "хочет сделать так, чтобы конфликт прекратился навсегда, и Украина стала суверенной и безопасной страной".
"Это зависит от всех нас (союзников США – ред.). Когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы должны понимать, что мы подписываемся под ними. Это обязательства", - подчеркнул он.
Ранее Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по урегулированию на Украине.
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Кит КеллогНовостиСШАУкраинаМюнхенская конференцияПолитикаЕвропейский Союз (ЕС)
 
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