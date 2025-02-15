https://crimea.ria.ru/20250215/vybory-prezidenta-abkhazii-priznany-sostoyavshimisya-1144211461.html

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T18:56

2025-02-15T18:56

2025-02-15T18:57

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СИМФЕРОПООЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан.На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.По данным ЦИК, для голосования оборудованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, абхазия, новости, политика, общество