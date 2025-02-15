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Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T18:56
2025-02-15T18:57
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СИМФЕРОПООЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан.На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.По данным ЦИК, для голосования оборудованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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выборы, абхазия, новости, политика, общество
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися, явка составила более 55% - ЦИК

18:56 15.02.2025 (обновлено: 18:57 15.02.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкция протеста абхазской оппозиции в Сухуме
Акция протеста абхазской оппозиции в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПООЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан.
"На 18 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись", - рассказал он в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре по выборам президента Абхазии.
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
По данным ЦИК, для голосования оборудованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
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