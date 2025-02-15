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В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией

В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией - РИА Новости Крым, 15.02.2025

В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией

Лучшим ответом на призыв Владимира Зеленского "поменять гражданство" несогласным с отменой выборов была бы смена украинцами гражданства вместе с территориями... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T19:37

2025-02-15T19:37

2025-02-15T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Лучшим ответом на призыв Владимира Зеленского "поменять гражданство" несогласным с отменой выборов была бы смена украинцами гражданства вместе с территориями проживания, как это в свое время сделали Крым, Донбасс и Новороссия. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, заявил, что украинцы якобы "не хотят выборов". Он также предложил несогласным с отменой волеизъявления в стране "выбрать другое гражданство".Киселева, комментируя призыв главы киевского режима, предположила, что гражданство и место жительства может сменить сам Зеленский, "тем более что статус президента его не держит, а это он держится руками, ногами, зубами за президентское кресло".Она напомнила, что в 2021 году Зеленский уже предлагал своим гражданам, связанным с русской культурой, уезжать в Россию. И они последовали его совету, "уехав вместе с территориями".При этом "разъехаться" украинские регионы могут по разным странам, поскольку на западной Украине вектор направлен в Венгрию, Польшу и Румынию, на юго-востоке – в Россию, уточнила политолог.Киселева также отметила, что Зеленский соврал, заявив, что украинцы против проведения президентских выборов. Согласно соцопросам, в этом вопросе Украина разделена практически надвое, и доля тех, кто выступает за проведение выборов, растет. При этом уехать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, недовольным отсутствием волеизъявления, уехать никак не удастся, поскольку сам глава киевского режима своим указом запретил им выезд за границу.По ее словам, в самом популярном в украинском информационном Telegram-канале в обсуждении заявления Зеленского большинство комментаторов интересуются, как можно сменить гражданство. Но в данном случае Зеленского больше всего волнует не мнение граждан, а реакция новых властей США, представители которой уже не раз говорили о необходимости проведения на Украине президентских выборов как единственной демократической процедуры, убеждена эксперт."Такую демонстративную узурпацию власти Зеленским в Белом доме точно не одобрят. Этой марионетке придется по-прежнему плясать под чужую дудку, только вот дудка уже находится в других руках, а музыка кардинально изменилась. И никакие европейские либералы и структуры Зеленскому не помогут, потому что сами уже давно отдали свой суверенитет Вашингтону", - заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, форго, наталья киселева, новости, политика, украина, владимир зеленский