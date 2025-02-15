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Крымский мост сейчас - очередь растет - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - очередь растет
Крымский мост сейчас - очередь растет - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Крымский мост сейчас - очередь растет
Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут более 50 автомашин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T19:04
2025-02-15T19:04
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
кубань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут более 50 автомашин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.С начала года Крымском мосту был введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики. Основанием для этого стал указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского мостаСкоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока
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РИА Новости Крым
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логистика, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань, кубань, новости крыма
Крымский мост сейчас - очередь растет

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани стоят 50 машин

19:04 15.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут более 50 автомашин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 19:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани стоят 50 авто", - говорится в сообщении.
С начала года Крымском мосту был введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики. Основанием для этого стал указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаЛогистикаТранспортКерчьКерченский проливТаманьКубаньНовости Крыма
 
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