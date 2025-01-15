https://crimea.ria.ru/20250115/spasal-plemyannika-ukrainets-s-pistoletom-napal-na-voenkomov-1143355472.html

Спасал племянника: украинец с пистолетом напал на военкомов

Спасал племянника: украинец с пистолетом напал на военкомов - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Спасал племянника: украинец с пистолетом напал на военкомов

В Харькове трое гражданских лиц совершили вооруженное нападение на микроавтобус с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T08:23

2025-01-15T08:23

2025-01-15T08:23

украина

мобилизация на украине

харьков

в мире

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Харькове трое гражданских лиц совершили вооруженное нападение на микроавтобус с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), чтобы отбить у них насильно мобилизованного молодого человека. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на нацполицию.Задержанным оказался 49-летний предприниматель, который пытался отбить у военкомов своего насильно мобилизованного племянника.Несколькими днями ранее в городе Хмельницкий мужчину приговорили к полутора годам испытательного срока за то, что он применил газовый пистолет против сотрудников ТЦК, чтобы спасти от насильственной мобилизации своего соседа.7 января в Днепропетровске мужчина нанес ножевое ранение сотруднику ТЦК после просьбы предоставить личные документы для проверки.5 января сотрудники ТЦК применили газ против забаррикадировавшихся в военкомате в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Мужчины были мобилизованы, но попытались укрыться в одном из помещений военкомата. Работники ТЦК пытались взломать дверь, а затем распылили газ.14 декабря в Днепропетровске взорвалась машина рядом с областным военным комиссариатом. В результате погибли три человека, в том числе военный.С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, причина ужесточения рейдов – тяжелейшие потери на фронте и провал планов мобилизации.В украинском обществе в последнее время фиксируется всплеск недовольства подобными методами мобилизации со стороны ТЦК. При этом СМИ и другие источники отмечают размах коррупции в этом ведомстве. Размеры взяток, которые берут военкомы за то, чтобы не отправлять пойманных мужчин на фронт, колеблются от 1000 до 6000 долларов США.Служба внешней разведки РФ сообщила, что на Украине готовятся снизить возраст мобилизации до 18 лет по требованию США.На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизацииГенштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронтаГреб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мобилизация на украине, харьков, в мире, тцк на украине (территориальный центр комплектования), всу (вооруженные силы украины), новости