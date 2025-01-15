https://crimea.ria.ru/20250115/postavki-nefti-i-uchastie-v-briks--o-chem-dogovorilis-rossiya-i-vetnam-1143357927.html

Поставки нефти и участие в БРИКС – о чем договорились Россия и Вьетнам

Поставки нефти и участие в БРИКС – о чем договорились Россия и Вьетнам - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Поставки нефти и участие в БРИКС – о чем договорились Россия и Вьетнам

Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и сжиженный природный газ, а также содействовать подключению социалистической республики к БРИКС в качестве... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T09:49

2025-01-15T09:49

2025-01-15T09:49

вьетнам

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михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и сжиженный природный газ, а также содействовать подключению социалистической республики к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам официального визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина во Вьетнам.Стороны договорились продолжить создание благоприятных условий для реализации совместных нефтегазовых проектов на территории РФ и на континентальном шельфе Вьетнама.Кроме того, отмечается в коммюнике, российская сторона "приветствовала активное участие Вьетнама в мероприятиях БРИКС в 2024 году и выразила готовность содействовать его подключению к этому объединению в качестве страны-партнера.По итогам визита Мишустина Россия и Вьетнам договорились развивать железнодорожное и морское сообщение и мультимодальные грузовые перевозки, а также выступили за увеличение количества авиарейсов между странами с целью роста туристических потоков.В коммюнике также указано, что стороны "обсудили и договорились о мерах по укреплению двусторонней торговли, в том числе за счет более широкого использования возможностей Соглашения о свободной торговле между ЕЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны".В документе также указано, что обе страны выступают против применения односторонних ограничительных мер, попытки вмешательства во внутренние дела суверенных стран, протекционизм и экстерриториальное применение национального права в нарушение принципов и норм международного права, включая Устав ООН.Михаил Мишустин посетил Вьетнам с официальным визитом 14-15 января по приглашению премьер-министра республики Фам Минь Тиня. Визит состоялся накануне 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Главы правительств двух государств рассмотрели широкий спектр тем и направлений российско-вьетнамских отношений в политической, торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, взаимодействия в сферах обороны и безопасности, образования и подготовки кадров, транспорта, туризма и других областях. Состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Стороны высказались за упрочение контактов между парламентами, политическими партиями, министерствами и ведомствами и развитие межрегиональных связей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вьетнам, россия, михаил мишустин, новости, политика, экономика, брикс, нефть, российская нефть