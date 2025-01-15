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Поставки нефти и участие в БРИКС – о чем договорились Россия и Вьетнам - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Поставки нефти и участие в БРИКС – о чем договорились Россия и Вьетнам
Поставки нефти и участие в БРИКС – о чем договорились Россия и Вьетнам - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Поставки нефти и участие в БРИКС – о чем договорились Россия и Вьетнам
Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и сжиженный природный газ, а также содействовать подключению социалистической республики к БРИКС в качестве... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T09:49
2025-01-15T09:49
вьетнам
россия
михаил мишустин
новости
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экономика
брикс
нефть
российская нефть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и сжиженный природный газ, а также содействовать подключению социалистической республики к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам официального визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина во Вьетнам.Стороны договорились продолжить создание благоприятных условий для реализации совместных нефтегазовых проектов на территории РФ и на континентальном шельфе Вьетнама.Кроме того, отмечается в коммюнике, российская сторона "приветствовала активное участие Вьетнама в мероприятиях БРИКС в 2024 году и выразила готовность содействовать его подключению к этому объединению в качестве страны-партнера.По итогам визита Мишустина Россия и Вьетнам договорились развивать железнодорожное и морское сообщение и мультимодальные грузовые перевозки, а также выступили за увеличение количества авиарейсов между странами с целью роста туристических потоков.В коммюнике также указано, что стороны "обсудили и договорились о мерах по укреплению двусторонней торговли, в том числе за счет более широкого использования возможностей Соглашения о свободной торговле между ЕЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны".В документе также указано, что обе страны выступают против применения односторонних ограничительных мер, попытки вмешательства во внутренние дела суверенных стран, протекционизм и экстерриториальное применение национального права в нарушение принципов и норм международного права, включая Устав ООН.Михаил Мишустин посетил Вьетнам с официальным визитом 14-15 января по приглашению премьер-министра республики Фам Минь Тиня. Визит состоялся накануне 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Главы правительств двух государств рассмотрели широкий спектр тем и направлений российско-вьетнамских отношений в политической, торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, взаимодействия в сферах обороны и безопасности, образования и подготовки кадров, транспорта, туризма и других областях. Состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Стороны высказались за упрочение контактов между парламентами, политическими партиями, министерствами и ведомствами и развитие межрегиональных связей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вьетнам, россия, михаил мишустин, новости, политика, экономика, брикс, нефть, российская нефть
Поставки нефти и участие в БРИКС – о чем договорились Россия и Вьетнам

РФ готова поставлять Вьетнаму нефть и помочь ему подключиться к БРИКС в качестве партнера

09:49 15.01.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкОфициальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. День второй
Официальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. День второй - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и сжиженный природный газ, а также содействовать подключению социалистической республики к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам официального визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина во Вьетнам.
"Стороны отметили готовность Российской Федерации к поставкам нефти, сжиженного природного газа и продуктов его переработки во Вьетнам, развитию новых энергетических проектов, в том числе в области возобновляемой энергетики, что является перспективным направлением сотрудничества", - говорится в документе.
Стороны договорились продолжить создание благоприятных условий для реализации совместных нефтегазовых проектов на территории РФ и на континентальном шельфе Вьетнама.
Кроме того, отмечается в коммюнике, российская сторона "приветствовала активное участие Вьетнама в мероприятиях БРИКС в 2024 году и выразила готовность содействовать его подключению к этому объединению в качестве страны-партнера.
По итогам визита Мишустина Россия и Вьетнам договорились развивать железнодорожное и морское сообщение и мультимодальные грузовые перевозки, а также выступили за увеличение количества авиарейсов между странами с целью роста туристических потоков.
В коммюнике также указано, что стороны "обсудили и договорились о мерах по укреплению двусторонней торговли, в том числе за счет более широкого использования возможностей Соглашения о свободной торговле между ЕЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны".
В документе также указано, что обе страны выступают против применения односторонних ограничительных мер, попытки вмешательства во внутренние дела суверенных стран, протекционизм и экстерриториальное применение национального права в нарушение принципов и норм международного права, включая Устав ООН.
Михаил Мишустин посетил Вьетнам с официальным визитом 14-15 января по приглашению премьер-министра республики Фам Минь Тиня. Визит состоялся накануне 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Главы правительств двух государств рассмотрели широкий спектр тем и направлений российско-вьетнамских отношений в политической, торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, взаимодействия в сферах обороны и безопасности, образования и подготовки кадров, транспорта, туризма и других областях. Состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Стороны высказались за упрочение контактов между парламентами, политическими партиями, министерствами и ведомствами и развитие межрегиональных связей.
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Официальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Вчера, 14:16
Россия и Вьетнам подпишут план сотрудничества до 2030 года
 
ВьетнамРоссияМихаил МишустинНовостиПолитикаЭкономикаБРИКСНефтьРоссийская нефть
 
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