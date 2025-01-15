https://crimea.ria.ru/20250115/na-ukraine-gremyat-moschnye-vzryvy-1143356574.html

На Украине гремят мощные взрывы

На Украине гремят мощные взрывы - РИА Новости Крым, 15.01.2025

На Украине гремят мощные взрывы

Мощные взрывы прогремели в среду в различных регионах Украины на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T08:48

2025-01-15T08:48

2025-01-15T08:48

украина

удары по украине

взрыв

в мире

новости

днепропетровская область

кривой рог

харьков

черкасская область

черниговская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141667626_299:0:1280:552_1920x0_80_0_0_b233dc36940e4eab499cacdecf75de0b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в среду в различных регионах Украины на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по всей Украине была объявлена около 7 часов утра 15 января.В частности, взрывы были слышны на окраинах Харькова. Позже появились сообщения о повторных взрывах в городе. По данным РИА Новости, удар нанесен по расположению ВСУ на территории пожарного полигона в Залютино.Также громко утром в Кривом Роге Днепропетровской области, Черниговской области, Черкассах и в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.По данным РИА Новости, удар нанесен у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям российских сил на Запорожском направлении.Как сообщают местные СМИ, в Днепропетровской области после серии взрывов ввели экстренные отключения света.По словам главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, были повреждены объекты инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихУдары по Украине: где разрушены военные объекты28 групповых ударов по Украине – что уничтожено

украина

днепропетровская область

кривой рог

харьков

черкасская область

черниговская область

запорожье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, взрыв, в мире, новости, днепропетровская область, кривой рог, харьков, черкасская область, черниговская область, запорожье