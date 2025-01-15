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На Украине гремят мощные взрывы
На Украине гремят мощные взрывы - РИА Новости Крым, 15.01.2025
На Украине гремят мощные взрывы
Мощные взрывы прогремели в среду в различных регионах Украины на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T08:48
2025-01-15T08:48
2025-01-15T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в среду в различных регионах Украины на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по всей Украине была объявлена около 7 часов утра 15 января.В частности, взрывы были слышны на окраинах Харькова. Позже появились сообщения о повторных взрывах в городе. По данным РИА Новости, удар нанесен по расположению ВСУ на территории пожарного полигона в Залютино.Также громко утром в Кривом Роге Днепропетровской области, Черниговской области, Черкассах и в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.По данным РИА Новости, удар нанесен у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям российских сил на Запорожском направлении.Как сообщают местные СМИ, в Днепропетровской области после серии взрывов ввели экстренные отключения света.По словам главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, были повреждены объекты инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихУдары по Украине: где разрушены военные объекты28 групповых ударов по Украине – что уничтожено
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, удары по украине, взрыв, в мире, новости, днепропетровская область, кривой рог, харьков, черкасская область, черниговская область, запорожье
На Украине гремят мощные взрывы
Массированный удар по Украине сегодня – взрывы прогремели в разных регионах страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в среду в различных регионах Украины на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по всей Украине была объявлена около 7 часов утра 15 января.
В частности, взрывы были слышны на окраинах Харькова. Позже появились сообщения о повторных взрывах в городе. По данным РИА Новости, удар нанесен по расположению ВСУ на территории пожарного полигона в Залютино.
Также громко утром в Кривом Роге Днепропетровской области, Черниговской области, Черкассах и в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.
По данным РИА Новости, удар нанесен у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям российских сил на Запорожском направлении.
Как сообщают местные СМИ, в Днепропетровской области после серии взрывов ввели экстренные отключения света.
По словам главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, были повреждены объекты инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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