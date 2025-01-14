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Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летних - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250114/ukraine-grozit-zhenskiy-bunt-kogda-kiev-nachnet-mobilizatsiyu-18-letnikh-1143329417.html
Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летних
Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летних - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летних
Снижение планки мобилизационного возраста до 18 лет на Украине грозит вспышкой бунтов, поэтому киевский режим до последнего будет оттягивать принятие... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T12:46
2025-01-14T12:46
эксклюзивы риа новости крым
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мобилизация на украине
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всу (вооруженные силы украины)
александр шатилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Снижение планки мобилизационного возраста до 18 лет на Украине грозит вспышкой бунтов, поэтому киевский режим до последнего будет оттягивать принятие соответствующего решения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Кроме того, по словам Шатилова, украинская молодежь "достаточно индифферентна" по отношению к конфликту и не отличается боеспособностью, предпочитая либо спрятаться от военкомов, либо уехать за границу.Проблема также состоит и в том, что в случае снижения мобилизационного возраста новобранцев нужно будет эффективно обучить, вооружить и мотивировать к ведению боевых действий, а с этим у киевского режима также есть проблемы, добавил аналитик."Идет затягивание ситуации в надежде, что, может быть, (избранному президенту США Дональду) Трампу как-то удастся решить проблему в переговорах с Россией, и тогда мобилизационный возраст не нужно будет снижать. Полагаю, Киев будет тянуть до последнего, чтобы не спровоцировать социальный взрыв, пока ситуация совсем не станет пиковой", - полагает Шатилов.Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц на этой неделе заявил, что руководству Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. По его словам, проблема с личным составом в ВСУ является "предметом острого беспокойства", которую Украине "нужно решить". Он добавил, что "стабилизация линии фронта позволит вступить в те или иные договоренности".Ранее командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Прокурор" в эфире одного из телеканалов заявил о полном провале мобилизации. По его словам, эта картина усугубляется демотивацией - ее военные получают во время отпусков, видя, как в тылу спортзалы заполнены "накачанными и перекачанными" молодыми мужчинами, которые совсем не горят желанием служить.Всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизацииГенштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронтаГреб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке
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украина, мобилизация на украине, в мире, всу (вооруженные силы украины), александр шатилов, мнения, политика, сша, общество
Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летних

Украину ждут женские бунты в случае снижения мобилизационного возраста до 18 лет – эксперт

12:46 14.01.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкции сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве
Акции сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Снижение планки мобилизационного возраста до 18 лет на Украине грозит вспышкой бунтов, поэтому киевский режим до последнего будет оттягивать принятие соответствующего решения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.

"Даже в тех случаях, когда мобилизуют зрелых мужчин, нередко за них вступаются их близкие, а то и обычные прохожие, помогая им отбиться от ТЦК. А если будут волочь на призывные пункты "зеленую" молодежь, возможны массовые акции гражданского неповиновения и бунты, в том числе "бабьи". На Украине это страшное явление, потому что там женщины турбулентные и активные", - сказал эксперт.

Кроме того, по словам Шатилова, украинская молодежь "достаточно индифферентна" по отношению к конфликту и не отличается боеспособностью, предпочитая либо спрятаться от военкомов, либо уехать за границу.
Проблема также состоит и в том, что в случае снижения мобилизационного возраста новобранцев нужно будет эффективно обучить, вооружить и мотивировать к ведению боевых действий, а с этим у киевского режима также есть проблемы, добавил аналитик.
"Идет затягивание ситуации в надежде, что, может быть, (избранному президенту США Дональду) Трампу как-то удастся решить проблему в переговорах с Россией, и тогда мобилизационный возраст не нужно будет снижать. Полагаю, Киев будет тянуть до последнего, чтобы не спровоцировать социальный взрыв, пока ситуация совсем не станет пиковой", - полагает Шатилов.
Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц на этой неделе заявил, что руководству Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. По его словам, проблема с личным составом в ВСУ является "предметом острого беспокойства", которую Украине "нужно решить". Он добавил, что "стабилизация линии фронта позволит вступить в те или иные договоренности".
Ранее командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Прокурор" в эфире одного из телеканалов заявил о полном провале мобилизации. По его словам, эта картина усугубляется демотивацией - ее военные получают во время отпусков, видя, как в тылу спортзалы заполнены "накачанными и перекачанными" молодыми мужчинами, которые совсем не горят желанием служить.
Всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.
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