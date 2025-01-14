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Переговоры по Украине: как будет действовать Трамп – мнение - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250114/peregovory-po-ukraine-kak-budet-deystvovat-tramp--mnenie-1143338240.html
Переговоры по Украине: как будет действовать Трамп – мнение
Переговоры по Украине: как будет действовать Трамп – мнение - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Переговоры по Украине: как будет действовать Трамп – мнение
Избранный президент США Дональд Трамп в ходе вероятных будущих переговоров по урегулированию украинского кризиса попытается сразу оказать давление на российскую РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T20:54
2025-01-14T20:54
эксклюзивы риа новости крым
дональд трамп
александр шатилов
сша
россия
переговоры
мнения
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Избранный президент США Дональд Трамп в ходе вероятных будущих переговоров по урегулированию украинского кризиса попытается сразу оказать давление на российскую сторону в надежде заставить Москву поступиться своими интересами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.По словам Шатилова, главное в такой ситуации - сбить напор американского лидера, жестко и последовательно отстаивая свои требования."Трамп – хороший переговорщик и бизнесмен. Рассчитывать какими-то компромиссами добиться для себя каких-то позитивных результатов бессмысленно. Чем более уступчив оппонент, тем он будет более жестко давить и навязывать свою волю", - полагает аналитик.Политолог также указал, что динамика на линии боевого соприкосновения для российской армии складывается позитивно, бойцы ВС РФ практически ежедневно освобождают новые населенные пункты. Поэтому торопиться с заключением соглашения, которое не будет полностью устраивать российскую сторону, не имеет смысла, убежден Шатилов.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.Лавров также отметил, что Россия изучит инициативы Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и окончательно сформулирует свою позицию, и добавил, что российская сторона "будет ждать конкретных инициатив".Ранее Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что работа по подготовке возможной встречи Путина и Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. При этом, по его словам, между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии.Президент России в декабре в ходе прямой линии заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризисНе должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на УкраинеПобеда Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире
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дональд трамп, александр шатилов, сша, россия, переговоры, мнения, политика
Переговоры по Украине: как будет действовать Трамп – мнение

На переговорах по Украине Трамп попытается надавить на Россию – политолог

20:54 14.01.2025
 
© AP Photo Rick ScuteriДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo Rick Scuteri
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Избранный президент США Дональд Трамп в ходе вероятных будущих переговоров по урегулированию украинского кризиса попытается сразу оказать давление на российскую сторону в надежде заставить Москву поступиться своими интересами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
"Думаю, Трамп с самого начала попытается "кавалерийским наскоком" заставить нас сдать свои позиции, взять нахрапом и поступиться своими интересами. Это "кнут". А в качестве "пряника" он, видимо, будет пытаться продать нам воздух, например, предложит "оставить" России Крым и Севастополь, которые уже больше 10 лет как наши", - предположил эксперт.
По словам Шатилова, главное в такой ситуации - сбить напор американского лидера, жестко и последовательно отстаивая свои требования.
"Трамп – хороший переговорщик и бизнесмен. Рассчитывать какими-то компромиссами добиться для себя каких-то позитивных результатов бессмысленно. Чем более уступчив оппонент, тем он будет более жестко давить и навязывать свою волю", - полагает аналитик.
Политолог также указал, что динамика на линии боевого соприкосновения для российской армии складывается позитивно, бойцы ВС РФ практически ежедневно освобождают новые населенные пункты. Поэтому торопиться с заключением соглашения, которое не будет полностью устраивать российскую сторону, не имеет смысла, убежден Шатилов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
6 января, 17:40
Переговоры России и Украины - что заявил Макрон
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.
Лавров также отметил, что Россия изучит инициативы Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и окончательно сформулирует свою позицию, и добавил, что российская сторона "будет ждать конкретных инициатив".
Ранее Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что работа по подготовке возможной встречи Путина и Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. При этом, по его словам, между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии.
Президент России в декабре в ходе прямой линии заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымДональд ТрампАлександр ШатиловСШАРоссияПереговорыМненияПолитика
 
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