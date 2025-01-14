Переговоры по Украине: как будет действовать Трамп – мнение
На переговорах по Украине Трамп попытается надавить на Россию – политолог
© AP Photo Rick ScuteriДональд Трамп
© AP Photo Rick Scuteri
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Избранный президент США Дональд Трамп в ходе вероятных будущих переговоров по урегулированию украинского кризиса попытается сразу оказать давление на российскую сторону в надежде заставить Москву поступиться своими интересами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
"Думаю, Трамп с самого начала попытается "кавалерийским наскоком" заставить нас сдать свои позиции, взять нахрапом и поступиться своими интересами. Это "кнут". А в качестве "пряника" он, видимо, будет пытаться продать нам воздух, например, предложит "оставить" России Крым и Севастополь, которые уже больше 10 лет как наши", - предположил эксперт.
По словам Шатилова, главное в такой ситуации - сбить напор американского лидера, жестко и последовательно отстаивая свои требования.
"Трамп – хороший переговорщик и бизнесмен. Рассчитывать какими-то компромиссами добиться для себя каких-то позитивных результатов бессмысленно. Чем более уступчив оппонент, тем он будет более жестко давить и навязывать свою волю", - полагает аналитик.
Политолог также указал, что динамика на линии боевого соприкосновения для российской армии складывается позитивно, бойцы ВС РФ практически ежедневно освобождают новые населенные пункты. Поэтому торопиться с заключением соглашения, которое не будет полностью устраивать российскую сторону, не имеет смысла, убежден Шатилов.
6 января, 17:40Переговоры России и Украины - что заявил Макрон
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.
Лавров также отметил, что Россия изучит инициативы Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и окончательно сформулирует свою позицию, и добавил, что российская сторона "будет ждать конкретных инициатив".
Ранее Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что работа по подготовке возможной встречи Путина и Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. При этом, по его словам, между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии.
Президент России в декабре в ходе прямой линии заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.
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