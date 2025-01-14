https://crimea.ria.ru/20250114/v-kremle-rasskazali-o-kontaktakh-mezhdu-moskvoy-i-vashingtonom-1143331089.html

В Кремле рассказали о контактах между Москвой и Вашингтоном

В Кремле рассказали о контактах между Москвой и Вашингтоном - РИА Новости Крым, 14.01.2025

В Кремле рассказали о контактах между Москвой и Вашингтоном

Между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T12:21

2025-01-14T12:21

2025-01-14T12:21

дмитрий песков

кремль

владимир путин (политик)

дональд трамп

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.При этом политического диалога на высоком или высшем уровне между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена "как не было, так и нет", отметил Песков.Кремль также не располагает новыми деталями по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, сказал представитель Кремля."Нет, чего-то нового, что требовало бы комментария в настоящий момент, нет", - сказал Песков.19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил о готовности в любое время встретиться или провести разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп заявил о подготовке встречи с российским лидером.Ранее Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Произведение наивного искусства: эксперт о финальной речи БайденаТяжелое наследие Байдена: как США аукнутся санкции против РоссииМедведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризис

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дмитрий песков, кремль, владимир путин (политик), дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, россия, политика