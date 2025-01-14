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В Кремле рассказали о контактах между Москвой и Вашингтоном - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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В Кремле рассказали о контактах между Москвой и Вашингтоном
В Кремле рассказали о контактах между Москвой и Вашингтоном - РИА Новости Крым, 14.01.2025
В Кремле рассказали о контактах между Москвой и Вашингтоном
Между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T12:21
2025-01-14T12:21
дмитрий песков
кремль
владимир путин (политик)
дональд трамп
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.При этом политического диалога на высоком или высшем уровне между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена "как не было, так и нет", отметил Песков.Кремль также не располагает новыми деталями по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, сказал представитель Кремля."Нет, чего-то нового, что требовало бы комментария в настоящий момент, нет", - сказал Песков.19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил о готовности в любое время встретиться или провести разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп заявил о подготовке встречи с российским лидером.Ранее Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Произведение наивного искусства: эксперт о финальной речи БайденаТяжелое наследие Байдена: как США аукнутся санкции против РоссииМедведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризис
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96
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дмитрий песков, кремль, владимир путин (политик), дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, россия, политика
В Кремле рассказали о контактах между Москвой и Вашингтоном

Между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов - Песков

12:21 14.01.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Существуют определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой. Вы знаете, что и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это скорее контакты такого технического уровня", - цитирует Пескова РИА Новости.
При этом политического диалога на высоком или высшем уровне между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена "как не было, так и нет", отметил Песков.
Кремль также не располагает новыми деталями по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, сказал представитель Кремля.
"Нет, чего-то нового, что требовало бы комментария в настоящий момент, нет", - сказал Песков.
19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил о готовности в любое время встретиться или провести разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп заявил о подготовке встречи с российским лидером.
Ранее Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.
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Дмитрий ПесковКремльВладимир Путин (политик)Дональд ТрампДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАРоссияПолитика
 
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