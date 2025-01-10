Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал встречу с Путиным - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250110/tramp-anonsiroval-vstrechu-s-putinym-1143217754.html
Трамп анонсировал встречу с Путиным
Трамп анонсировал встречу с Путиным - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Трамп анонсировал встречу с Путиным
После того, как президент России Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с избранным лидером США Дональдом Трампом, его команда занимается организацией. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T06:34
2025-01-10T06:35
дональд трамп
владимир путин (политик)
сша
россия
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111692/70/1116927007_0:416:2860:2025_1920x0_80_0_0_e62e881040d660f545a5af29d54e407c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. После того, как президент России Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с избранным лидером США Дональдом Трампом, его команда занимается организацией. Об этом в пятницу сообщил журналистам избранный американский президент.При этом возможность трехсторонней встречи между Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином будет определена позднее, заявил Трамп.Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Сам Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что конкретных планов по поводу контактов Путина и Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризисНе должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на УкраинеПобеда Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111692/70/1116927007_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dae62bd7722508e08e16b3f17e446a35.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, владимир путин (политик), сша, россия, политика, в мире, новости
Трамп анонсировал встречу с Путиным

Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

06:34 10.01.2025 (обновлено: 06:35 10.01.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. После того, как президент России Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с избранным лидером США Дональдом Трампом, его команда занимается организацией. Об этом в пятницу сообщил журналистам избранный американский президент.

"Он (Путин — ред.) хочет встретиться, и мы занимается организацией", — заявил Трамп журналистам в пятницу.

При этом возможность трехсторонней встречи между Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином будет определена позднее, заявил Трамп.
Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.
Сам Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что конкретных планов по поводу контактов Путина и Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризис
Не должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Победа Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире
 
Дональд ТрампВладимир Путин (политик)СШАРоссияПолитикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:2391 год Леониду Кравчуку: что он говорил о Крыме
08:05Сколько туристов Крым может принять в 2025 году
07:22Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУ
07:19F-35 с ядерными бомбами: раскрыты планы США в отношении Гренландии
07:07В Симферополе в пятницу временно ограничат движение транспорта – схема
06:47В Керчи ограничат водоснабжение: список адресов
06:34Трамп анонсировал встречу с Путиным
06:02Воронеж и пригород атакованы БПЛА
06:00Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно
00:01Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 10 января
23:02Поручение Путина по мазуту и признание генштаба ВСУ: главное за день
22:43Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз
22:30ВСУ ударили артиллерией по Запорожской области – погибли женщины
22:12Единый центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе
21:52Экологический "Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево
21:32147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе
21:13В Крыму скорая в праздники выезжала на "травмы" больше 700 раз
20:5425 километров загрязненного мазутом берега очистили в Крыму за день
20:32Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
Лента новостейМолния