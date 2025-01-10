Трамп анонсировал встречу с Путиным
Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
06:34 10.01.2025 (обновлено: 06:35 10.01.2025)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. После того, как президент России Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с избранным лидером США Дональдом Трампом, его команда занимается организацией. Об этом в пятницу сообщил журналистам избранный американский президент.
"Он (Путин — ред.) хочет встретиться, и мы занимается организацией", — заявил Трамп журналистам в пятницу.
При этом возможность трехсторонней встречи между Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином будет определена позднее, заявил Трамп.
Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.
Сам Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что конкретных планов по поводу контактов Путина и Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было.
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