https://crimea.ria.ru/20250110/tramp-anonsiroval-vstrechu-s-putinym-1143217754.html

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Трамп анонсировал встречу с Путиным - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Трамп анонсировал встречу с Путиным

После того, как президент России Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с избранным лидером США Дональдом Трампом, его команда занимается организацией. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T06:34

2025-01-10T06:34

2025-01-10T06:35

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. После того, как президент России Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с избранным лидером США Дональдом Трампом, его команда занимается организацией. Об этом в пятницу сообщил журналистам избранный американский президент.При этом возможность трехсторонней встречи между Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином будет определена позднее, заявил Трамп.Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Сам Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что конкретных планов по поводу контактов Путина и Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризисНе должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на УкраинеПобеда Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир путин (политик), сша, россия, политика, в мире, новости