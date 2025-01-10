https://crimea.ria.ru/20250110/90-let-leonidu-kravchuku-chto-on-govoril-o-kryme-1134059179.html

91 год Леониду Кравчуку: что он говорил о Крыме

91 год Леониду Кравчуку: что он говорил о Крыме - РИА Новости Крым, 10.01.2025

91 год Леониду Кравчуку: что он говорил о Крыме

10 января 2025 года Леониду Кравчуку исполнился бы 91 год... Он, хоть и руководил независимой Украиной недолго – всего три года, вошел в историю, прежде всего,... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T08:23

2025-01-10T08:23

2025-01-10T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. 10 января 2025 года Леониду Кравчуку исполнился бы 91 год... Он, хоть и руководил независимой Украиной недолго – всего три года, вошел в историю, прежде всего, как политик, чья подпись стоит на документе, ознаменовавшем прекращение существования сверхдержавы под названием Советский Союз.Он всего на неделю пережил еще одного подписанта Беловежских соглашений – Станислава Шушкевича. Выходец с Волыни, сын погибшего на фронтах Великой Отечественной войны красноармейца, Кравчук сделал головокружительную карьеру советского партаппаратчика в области идеологии, а впоследствии стал одной из ключевых политических фигур, с которых начался постепенный отрыв Украины от России. Хотя и среди националистов особым почетом Кравчук тоже не пользовался – они так и не простили ему отказ от ядерного оружия в пользу Москвы.Он умел подстраиваться под обстоятельства, тонко чувствуя изменения политического ландшафта, не единожды примыкал к различным политическим лидерам – Тимошенко, Медведчуку, Зеленскому... Покинув пост президента, Кравчук оставался на плаву и в информационном поле, давал многочисленные интервью, высказывался, иногда противоречиво, об истории и судьбе Крыма. Характерно, что именно при его президентстве полуостров начал свое возвращение в Россию, проведя референдум 20 января 1991 года, а затем приняв Акт о провозглашении государственной самостоятельности.К 91-летию со дня рождения Леонида Кравчука РИА Новости Крым представляет подборку его высказываний о полуострове.О том, почему Украина потеряла Крым:"Украина могла бы больше внимания уделить Крыму, дать больше свобод, больше прав и установить более органические связи, учитывая историю и особенности Крыма. Но, к сожалению, это сделать было невозможно в силу различных политических сил, которые тогда действовали на Украине… В 2014 году произошло то, что не учли, не предполагали. Зато уже сейчас мы имеем опыт. К сожалению, плохо, что учимся на ошибках, но лучше на ошибках, чем совсем не учиться".(из интервью украинским СМИ, февраль 2021 г.)О блокадах Крыма со стороны Киева:"Нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими. Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам".(из интервью сайту РИА Новости Крым, апрель 2019 г.)О силовом "возвращении" Крыма и Донбасса Украиной:"Когда я слышу такие высказывания, мне становится неприятно и страшно. Эти люди оторваны от жизни, если считают, что можно сейчас войной освободить Крым и неконтролируемые районы Донецкой и Луганской областей. Смерть тысяч людей их очень мало волнует. Сторонников "партии войны" волнует лишь роль "великих патриотов", они делают все, чтобы не двигаться по дороге к миру. Многим деятелям выгодно продолжение войны, поскольку на ней продолжают зарабатывать большие деньги".(из комментария сайту РИА Новости Крым, октябрь 2020 г.)Об обещаниях украинских политиков "вернуть" Крым:"Когда я слышу, как наши лидеры говорят: "Да мы вернем, Крым – наш", – ну, для чего обманывать самих себя и украинский народ? Не вернем через лучшую жизнь на Украине, не будет никогда того, чтобы Крым сказал: "Мы уже не хотим с Россией, а пойдем назад в Украину".(из интервью украинским СМИ, январь 2016 г.).О вероятности "отказа" России от Крыма"Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат… Россия откажется от Крыма из-за международного давления. Это не означает, что это может пройти быстро, может, это будет и долго. Все может быть. Но в теории, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется – не верю".(из интервью украинским СМИ, июнь 2018 г.).О шансах возобновить подачу воды в Крым:"В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду. Но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное — мы в жизни никогда на это не пойдем".(из интервью украинским СМИ, август 2020 года)О передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году:"Никаких подарков не было. Украина даже возражала, потому что она знала, какие тяжелые времена ждут, это же не просто приняли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать. Это была колоссальная забота. Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы. Не было доходов, это была затратная территория, и Украина справлялась с этими задачами".(из интервью украинским СМИ, июнь 2020 года)О возможной поездке в российский Крым:"Я бы хотел (приехать в Крым). Но далеко я сейчас езжу очень мало. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, не думаю, что эта моя поездка принесет мне большое удовлетворение. Не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной".(Из интервью телеканалу "Крым 24", январь 2021 г.).

https://crimea.ria.ru/20211208/Kravchuk-rasskazal-obsuzhdalsya-li-vopros-Kryma-v-Belovezhskoy-pusche-1117726533.html

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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крым, авторы, общество, украина, леонид кравчук, политика, ссср