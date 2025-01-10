https://crimea.ria.ru/20250110/v-podmoskove-zaderzhany-podzhigateli-elektrichek-1143222744.html

В Подмосковье задержаны поджигатели электричек

В Подмосковье задержаны поджигатели электричек - РИА Новости Крым, 10.01.2025

В Подмосковье задержаны поджигатели электричек

В Подмосковье задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в поджоге электропоездов по заданию неизвестного куратора, возбуждено уголовное дело по факту... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T11:11

2025-01-10T11:11

2025-01-10T11:14

москва

происшествия

теракт

полиция

новости

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143222628_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_b7dd37d0a9e75614a19b59bf96b3fd11.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Подмосковье задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в поджоге электропоездов по заданию неизвестного куратора, возбуждено уголовное дело по факту покушения на теракт. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО."В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Москва-Савеловская с разницей в несколько часов поступили сообщения о том, что в подмосковных Лобне и Дмитрове обнаружены два электропоезда с признаками поджога", - говорится в сообщении.Сотрудникам уголовного розыска совместно с УФСБ России по Москве и Московской области при силовой поддержке Росгвардии удалось установить и задержать подозреваемых по месту жительства в Подмосковье. Ими оказались молодые люди 2004 и 2001 годов рождения. Поскольку пожар самоликвидировался, они предприняли вторую попытку поджога уже другого электропоезда и в другом месте."За совершенное деяние молодым людям пообещали более ста пятидесяти тысяч рублей, однако никаких денег они не получили", - отмечают в полиции.Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору".Фигуранты заключены под стражу. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летнюю россиянку задержали за госизменуУкраинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в ПодмосковьеВ Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, теракт, полиция, новости, закон и право