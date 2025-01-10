Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержаны поджигатели электричек - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250110/v-podmoskove-zaderzhany-podzhigateli-elektrichek-1143222744.html
В Подмосковье задержаны поджигатели электричек
В Подмосковье задержаны поджигатели электричек - РИА Новости Крым, 10.01.2025
В Подмосковье задержаны поджигатели электричек
В Подмосковье задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в поджоге электропоездов по заданию неизвестного куратора, возбуждено уголовное дело по факту... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T11:11
2025-01-10T11:14
москва
происшествия
теракт
полиция
новости
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143222628_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_b7dd37d0a9e75614a19b59bf96b3fd11.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Подмосковье задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в поджоге электропоездов по заданию неизвестного куратора, возбуждено уголовное дело по факту покушения на теракт. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО."В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Москва-Савеловская с разницей в несколько часов поступили сообщения о том, что в подмосковных Лобне и Дмитрове обнаружены два электропоезда с признаками поджога", - говорится в сообщении.Сотрудникам уголовного розыска совместно с УФСБ России по Москве и Московской области при силовой поддержке Росгвардии удалось установить и задержать подозреваемых по месту жительства в Подмосковье. Ими оказались молодые люди 2004 и 2001 годов рождения. Поскольку пожар самоликвидировался, они предприняли вторую попытку поджога уже другого электропоезда и в другом месте."За совершенное деяние молодым людям пообещали более ста пятидесяти тысяч рублей, однако никаких денег они не получили", - отмечают в полиции.Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору".Фигуранты заключены под стражу. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летнюю россиянку задержали за госизменуУкраинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в ПодмосковьеВ Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143222628_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_8a33beec32f1455f6610ee2d0eb45e16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия, теракт, полиция, новости, закон и право
В Подмосковье задержаны поджигатели электричек

В Подмосковье задержаны подозреваемые в поджоге электропоездов

11:11 10.01.2025 (обновлено: 11:14 10.01.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригородная электричка в Москве
Пригородная электричка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Подмосковье задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в поджоге электропоездов по заданию неизвестного куратора, возбуждено уголовное дело по факту покушения на теракт. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Москва-Савеловская с разницей в несколько часов поступили сообщения о том, что в подмосковных Лобне и Дмитрове обнаружены два электропоезда с признаками поджога", - говорится в сообщении.
Сотрудникам уголовного розыска совместно с УФСБ России по Москве и Московской области при силовой поддержке Росгвардии удалось установить и задержать подозреваемых по месту жительства в Подмосковье. Ими оказались молодые люди 2004 и 2001 годов рождения.

"В ночное время, действуя по указанию неустановленного куратора в мессенджере, они повредили стекло кабины машиниста и подожгли электропоезд, находящийся на территории железнодорожного предприятия", - говорится в сообщении.

Поскольку пожар самоликвидировался, они предприняли вторую попытку поджога уже другого электропоезда и в другом месте.
"За совершенное деяние молодым людям пообещали более ста пятидесяти тысяч рублей, однако никаких денег они не получили", - отмечают в полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору".
Фигуранты заключены под стражу. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Расследование продолжается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
18-летнюю россиянку задержали за госизмену
Украинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в Подмосковье
В Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт
 
МоскваПроисшествияТерактПолицияНовостиЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:34В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью
11:11В Подмосковье задержаны поджигатели электричек
11:02Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров
10:50700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
10:42ВСУ атаковали Донецк ракетами HIMARS – есть жертвы
10:23Убийство на стройке: в Крыму рабочий избил и cсбросил с балкона коллегу
10:10ФСБ накрыла более 100 нелегальных оружейников в России
09:58Женщина упала в четырехметровую яму в Крыму
09:46Снес ограждение и погиб на месте: страшное ДТП на Кубани
09:32Сильный пожар охватил завод по производству ацетона в Гатчине
08:59В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ
08:44Взрывы прогремели в Киеве
08:2391 год Леониду Кравчуку: что он говорил о Крыме
08:05Сколько туристов Крым может принять в 2025 году
07:22Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУ
07:19F-35 с ядерными бомбами: раскрыты планы США в отношении Гренландии
07:07В Симферополе в пятницу временно ограничат движение транспорта – схема
06:47В Керчи ограничат водоснабжение: список адресов
06:34Трамп анонсировал встречу с Путиным
06:02Воронеж и пригород атакованы БПЛА
Лента новостейМолния