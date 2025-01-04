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В Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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В Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт
В Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт - РИА Новости Крым, 04.01.2025
В Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт
В Екатеринбурге при подготовке к совершению теракта задержаны четверо россиян в возрасте 18 и 19 лет. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T16:04
2025-01-04T16:04
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
екатеринбург
антитеррор
теракт
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Екатеринбурге при подготовке к совершению теракта задержаны четверо россиян в возрасте 18 и 19 лет. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что у злоумышленников изъяли взрывное устройство и средства связи с инструкциями по его изготовлению.В ведомстве отметили, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля полиции. О подготовке к преступлению рассказал один из парней.После этого, по словам задержанного, он решил изготовить и протестировать взрывчатые вещества, в этом он попросил помочь своего друга.Второй задержанный признался, что приятель попросил его сделать таймер, "но не сказал для чего"."Мы приехали к нему на квартиру 1 или 2 января, где я сделал таймер, также помог ему сделать взрывчатые вещества", - рассказал он.Региональное управление СК возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, а также о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Ранее в Москве сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировали совершить исламисты из "Вилаят Хорасана"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*). Боевики из запрещенной группировки были ликвидированы.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных МинобороныЗадержан исполнитель теракта в отношении Игоря КирилловаЖителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), екатеринбург, антитеррор, теракт, происшествия, безопасность, новости
В Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт

В Екатеринбурге ФСБ задержала четверых россиян за подготовку к теракту

16:04 04.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Екатеринбурге при подготовке к совершению теракта задержаны четверо россиян в возрасте 18 и 19 лет. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.
"Задержаны четверо граждан 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге", - сказано в сообщении.
Отмечается, что у злоумышленников изъяли взрывное устройство и средства связи с инструкциями по его изготовлению.
В ведомстве отметили, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля полиции. О подготовке к преступлению рассказал один из парней.
"Подписался в Telegram на неонацистские каналы, после чего прочитал в этих же каналах, что нужно совершать действия против полиции. Работая курьером, заметил в одном из районов города полицейскую машину, припаркованную у автосервиса, после чего у меня появился умысел ее поджечь", - признался он.
После этого, по словам задержанного, он решил изготовить и протестировать взрывчатые вещества, в этом он попросил помочь своего друга.
Второй задержанный признался, что приятель попросил его сделать таймер, "но не сказал для чего".
"Мы приехали к нему на квартиру 1 или 2 января, где я сделал таймер, также помог ему сделать взрывчатые вещества", - рассказал он.
Региональное управление СК возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, а также о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Ранее в Москве сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировали совершить исламисты из "Вилаят Хорасана"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*). Боевики из запрещенной группировки были ликвидированы.
* Запрещенная в России террористическая организация
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ЕкатеринбургАнтитеррорТерактПроисшествияБезопасностьНовости
 
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