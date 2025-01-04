https://crimea.ria.ru/20250104/v-ekaterinburge-18-letnie-yunoshi-gotovili-terakt-1143092701.html

В Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт

В Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт - РИА Новости Крым, 04.01.2025

В Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт

В Екатеринбурге при подготовке к совершению теракта задержаны четверо россиян в возрасте 18 и 19 лет. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T16:04

2025-01-04T16:04

2025-01-04T16:04

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

екатеринбург

антитеррор

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Екатеринбурге при подготовке к совершению теракта задержаны четверо россиян в возрасте 18 и 19 лет. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что у злоумышленников изъяли взрывное устройство и средства связи с инструкциями по его изготовлению.В ведомстве отметили, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля полиции. О подготовке к преступлению рассказал один из парней.После этого, по словам задержанного, он решил изготовить и протестировать взрывчатые вещества, в этом он попросил помочь своего друга.Второй задержанный признался, что приятель попросил его сделать таймер, "но не сказал для чего"."Мы приехали к нему на квартиру 1 или 2 января, где я сделал таймер, также помог ему сделать взрывчатые вещества", - рассказал он.Региональное управление СК возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, а также о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Ранее в Москве сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировали совершить исламисты из "Вилаят Хорасана"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*). Боевики из запрещенной группировки были ликвидированы.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных МинобороныЗадержан исполнитель теракта в отношении Игоря КирилловаЖителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), екатеринбург, антитеррор, теракт, происшествия, безопасность, новости