https://crimea.ria.ru/20250106/na-plyazhi-kubani-ustanavlivayut-ogranichitelnye-seti-ot-mazuta-1143129509.html

На пляжи Кубани устанавливают ограничительные сети от мазута

На пляжи Кубани устанавливают ограничительные сети от мазута - РИА Новости Крым, 06.01.2025

На пляжи Кубани устанавливают ограничительные сети от мазута

В Кореновском районе Краснодарского края устанавливают ограничительные сети вдоль береговой линии для защиты от мазута убранного пляжа. Об этом сообщает краевой РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T15:57

2025-01-06T15:57

2025-01-06T15:57

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

новости

краснодарский край

экология

природа

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Кореновском районе Краснодарского края устанавливают ограничительные сети вдоль береговой линии для защиты от мазута убранного пляжа. Об этом сообщает краевой оперштаб.По информации МЧС России, в Краснодарском крае обследовали уже 220 километров побережья. В Анапе и Темрюкском районе вывезли более 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, за сутки - более 7 тысяч тонн.В зону ЧС дополнительно прибыли аэромобильные группировки Донского спасательного центра МЧС России и управления МЧС по Ростовской области - всего 103 специалиста и 17 единиц техники.В центрах помощи животным отмыли и спасли более 5 600 птиц. В Крыму, по информации МЧС, за сутки обследовано 384 км береговой линии, новых загрязнений нефтепродуктами не выявлено.А в Севастополе работа продолжается на пляжах Северной стороны в районе Качи, а также в Голубой бухте. Незначительные пятна мазута сегодня утром были зафиксированы в районе парка Победы, их уже ликвидировали.15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в мореМазут из Черного моря убирают даже ночью

https://crimea.ria.ru/20250106/sotrudniki-opuskogo-zapovednika-kazhdyy-den-ubirayut-novye-pyatna-mazuta-1143129209.html

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, новости, краснодарский край, экология, природа, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)