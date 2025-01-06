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На пляжи Кубани устанавливают ограничительные сети от мазута - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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На пляжи Кубани устанавливают ограничительные сети от мазута
На пляжи Кубани устанавливают ограничительные сети от мазута - РИА Новости Крым, 06.01.2025
На пляжи Кубани устанавливают ограничительные сети от мазута
В Кореновском районе Краснодарского края устанавливают ограничительные сети вдоль береговой линии для защиты от мазута убранного пляжа. Об этом сообщает краевой РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T15:57
2025-01-06T15:57
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
новости
краснодарский край
экология
природа
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Кореновском районе Краснодарского края устанавливают ограничительные сети вдоль береговой линии для защиты от мазута убранного пляжа. Об этом сообщает краевой оперштаб.По информации МЧС России, в Краснодарском крае обследовали уже 220 километров побережья. В Анапе и Темрюкском районе вывезли более 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, за сутки - более 7 тысяч тонн.В зону ЧС дополнительно прибыли аэромобильные группировки Донского спасательного центра МЧС России и управления МЧС по Ростовской области - всего 103 специалиста и 17 единиц техники.В центрах помощи животным отмыли и спасли более 5 600 птиц. В Крыму, по информации МЧС, за сутки обследовано 384 км береговой линии, новых загрязнений нефтепродуктами не выявлено.А в Севастополе работа продолжается на пляжах Северной стороны в районе Качи, а также в Голубой бухте. Незначительные пятна мазута сегодня утром были зафиксированы в районе парка Победы, их уже ликвидировали.15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в мореМазут из Черного моря убирают даже ночью
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РИА Новости Крым
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, новости, краснодарский край, экология, природа, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
На пляжи Кубани устанавливают ограничительные сети от мазута

На Кубани устанавливают ограничительные сети для защиты пляжей от мазута

15:57 06.01.2025
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяНа пляжи Кубани устанавливают ограничительные сети от мазута
На пляжи Кубани устанавливают ограничительные сети от мазута
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Кореновском районе Краснодарского края устанавливают ограничительные сети вдоль береговой линии для защиты от мазута убранного пляжа. Об этом сообщает краевой оперштаб.
"Это сделано для того, чтобы при выбросе новых фрагментов мазута он осел на сетях и не попал на пляж. Этот эксперимент – продолжение испытания различных способов борьбы с повторным загрязнением пляжей нефтепродуктами", - говорится в сообщении.
По информации МЧС России, в Краснодарском крае обследовали уже 220 километров побережья. В Анапе и Темрюкском районе вывезли более 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, за сутки - более 7 тысяч тонн.
В зону ЧС дополнительно прибыли аэромобильные группировки Донского спасательного центра МЧС России и управления МЧС по Ростовской области - всего 103 специалиста и 17 единиц техники.
В центрах помощи животным отмыли и спасли более 5 600 птиц.
В Крыму, по информации МЧС, за сутки обследовано 384 км береговой линии, новых загрязнений нефтепродуктами не выявлено.
А в Севастополе работа продолжается на пляжах Северной стороны в районе Качи, а также в Голубой бухте. Незначительные пятна мазута сегодня утром были зафиксированы в районе парка Победы, их уже ликвидировали.
15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.
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