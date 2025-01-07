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F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУ - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУ
F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУ - РИА Новости Крым, 07.01.2025
F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУ
Истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России. Такое признание сделал начальник РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T21:20
2025-01-07T21:20
самолеты f-16
юрий игнат
всу (вооруженные силы украины)
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поставки западного оружия украине
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России. Такое признание сделал начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.В начале августа текущего года Владимир Зеленский заявлял о поставках на Украину первых истребителей F-16. В декабре он заявил о прибытии в страну второй партии истребителей F-16 от Дании. В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.Издание The Wall Street Journal сообщило, что передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, это западное оружие лишь продлит агонию киевского режима, поскольку Украина испытывает дефицит летчиков, которые могут управлять такими машинами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Украине вторая партия самолетов F-16 - экспертНебо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16Нидерланды разрешили Киеву удары с F-16 по военным целям в глубине России
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РИА Новости Крым
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4.7
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самолеты f-16, юрий игнат, всу (вооруженные силы украины), новости сво, поставки западного оружия украине, оружие, новости, украина, россия
F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУ

F-16 не могут противостоять в боях российскими самолетами - командир воздушных сил Украины

21:20 07.01.2025
 
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Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России. Такое признание сделал начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Нам хотелось бы получить более мощные модификации "Эфок" с более мощными радарами и дальнобойными ракетами, потому что в одиночку соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян довольно трудно", - приводит слова Игната в социальной сети Facebook*.

В начале августа текущего года Владимир Зеленский заявлял о поставках на Украину первых истребителей F-16. В декабре он заявил о прибытии в страну второй партии истребителей F-16 от Дании.
В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, это западное оружие лишь продлит агонию киевского режима, поскольку Украина испытывает дефицит летчиков, которые могут управлять такими машинами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Самолеты F-16Юрий ИгнатВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПоставки западного оружия УкраинеОружиеНовостиУкраинаРоссия
 
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