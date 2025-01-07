F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУ
F-16 не могут противостоять в боях российскими самолетами - командир воздушных сил Украины
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России. Такое признание сделал начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Нам хотелось бы получить более мощные модификации "Эфок" с более мощными радарами и дальнобойными ракетами, потому что в одиночку соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян довольно трудно", - приводит слова Игната в социальной сети Facebook*.
В начале августа текущего года Владимир Зеленский заявлял о поставках на Украину первых истребителей F-16. В декабре он заявил о прибытии в страну второй партии истребителей F-16 от Дании.
В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, это западное оружие лишь продлит агонию киевского режима, поскольку Украина испытывает дефицит летчиков, которые могут управлять такими машинами.
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