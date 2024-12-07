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Зеленский заявил о прибытии на Украину второй партии истребителей F-16 - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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Зеленский заявил о прибытии на Украину второй партии истребителей F-16
Зеленский заявил о прибытии на Украину второй партии истребителей F-16 - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Зеленский заявил о прибытии на Украину второй партии истребителей F-16
Владимир Зеленский заявил, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, и самолеты уже находятся на территории страны. РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T14:32
2024-12-07T14:32
украина
владимир зеленский
дания
самолеты f-16
поставки западного оружия украине
оружие
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, и самолеты уже находятся на территории страны.Он не уточнил количество переданных Киеву истребителей. При этом Зеленский в очередной раз уличил остальных партнеров в нерешительности. В конце июля британские газеты писали, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве ПВО.По данным американских СМИ, передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.26 августа на Украине разбился первый полученный от США истребитель F-16. Впоследствии в генштабе ВСУ подтвердили эту информацию, сообщив, что при заходе на цель самолет потерпел крушение, а его пилот погиб. Причины крушения выясняет специальная комиссия. По предварительным данным, крушение произошло из-за ошибки пилота.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 сбит ракетой ЗРК Patriot в результате ошибки, и обвинила командование ВСУ в том, что оно скрывает обстоятельства уничтожения самолета.Владимир Зеленский спустя несколько дней после крушения истребителя отправил в отставку командующего воздушными силами ВСУ Николая Олещука*.После этого власти США отказались отправлять американских специалистов на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность, рассчитывая, что эту функцию возьмут на себя европейские союзники Киева.* внесен в перечень террористов и экстремистов, публикуемый РосфинмониторингомСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16Скомканный "дебют": что показала потеря F-16 на Украине и к чему приведетИстребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, владимир зеленский, дания, самолеты f-16, поставки западного оружия украине, оружие, новости, в мире
Зеленский заявил о прибытии на Украину второй партии истребителей F-16

Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16 – Зеленский

14:32 07.12.2024
 
© AP Photo Burhan OzbiliciИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo Burhan Ozbilici
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, и самолеты уже находятся на территории страны.
"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он не уточнил количество переданных Киеву истребителей.
При этом Зеленский в очередной раз уличил остальных партнеров в нерешительности.
В конце июля британские газеты писали, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве ПВО.
По данным американских СМИ, передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.
26 августа на Украине разбился первый полученный от США истребитель F-16. Впоследствии в генштабе ВСУ подтвердили эту информацию, сообщив, что при заходе на цель самолет потерпел крушение, а его пилот погиб. Причины крушения выясняет специальная комиссия. По предварительным данным, крушение произошло из-за ошибки пилота.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 сбит ракетой ЗРК Patriot в результате ошибки, и обвинила командование ВСУ в том, что оно скрывает обстоятельства уничтожения самолета.
Владимир Зеленский спустя несколько дней после крушения истребителя отправил в отставку командующего воздушными силами ВСУ Николая Олещука*.
После этого власти США отказались отправлять американских специалистов на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность, рассчитывая, что эту функцию возьмут на себя европейские союзники Киева.
* внесен в перечень террористов и экстремистов, публикуемый Росфинмониторингом
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УкраинаВладимир ЗеленскийДанияСамолеты F-16Поставки западного оружия УкраинеОружиеНовостиВ мире
 
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