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В Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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В Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти
В Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти - РИА Новости Крым, 08.01.2025
В Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти
Ухудшения ситуации с мазутным загрязнением черноморской акватории и побережья ожидают в Крыму из-за перемены погоды. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T14:07
2025-01-08T14:07
новости крыма
сергей аксенов
экология
крым
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Ухудшения ситуации с мазутным загрязнением черноморской акватории и побережья ожидают в Крыму из-за перемены погоды. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.В этой связи Аксенов поручил максимально усилить работу всех служб и ведомств, при необходимости увеличить группировку сил и средств. В частности, будет продолжен постоянный мониторинг с воздуха, администрации на местах должны реагировать на сообщения граждан о мазутных пятнах, по муниципалитетам для оперативного ручного сбора нефтепродуктов распределят металлические бочки.Сейчас, по данным главы республики, значительных выбросов у берегов Крыма не фиксируют: выявлено и устранено 44 подобных факта. С 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 километра побережья. Работу продолжали в течение всех праздничных дней.Как уточняет в среду пресс-служба МЧС России, в Крыму за сутки выявлены семь новых фактов мазутного загрязнения. Работы на шести участках завершены. Ведется очистка двух километров берега в Сакском и такого же отрезка побережья в Ленинском районе.В Анапе и Термрюкском районе вывезены более 129 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В Анапе обнаружены новые локальные выбросы водорослей с мазутом. Обработаны свыше пяти километров берега. В Керченском проливе собраны 25 тонн нефтеводяной смеси, обследованы более 1 442 квадратных километров. В селе Витязево развернут пункт по спасению птиц. Помощь оказывают ветврачи и волонтеры. Спасено 5 530 пернатых.Операцию по удалению мазута с севшего на мель танкера "Волгонефть-239" начнут с кормовой части, проведут в несколько этапов и планируют завершить за несколько дней, сообщил ранее в среду руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов.Накануне в Минтрансе России также сообщали об отсутствии выхода мазута из затонувших в Керченском проливе танкеров. Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разработан план откачки мазута с "Волгонефти-239" – когда завершат работыКак очищают побережье Севастополя от мазута – видеоНазван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, сергей аксенов, экология, крым, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
В Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти

Крым готовится к ухудшению ситуации с мазутным загрязнением – Аксенов

14:07 08.01.2025
 
© РИА Новости КрымУборка пляжей от мазута
Уборка пляжей от мазута - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Ухудшения ситуации с мазутным загрязнением черноморской акватории и побережья ожидают в Крыму из-за перемены погоды. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
"Согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае", – говорится в сообщении.
В этой связи Аксенов поручил максимально усилить работу всех служб и ведомств, при необходимости увеличить группировку сил и средств. В частности, будет продолжен постоянный мониторинг с воздуха, администрации на местах должны реагировать на сообщения граждан о мазутных пятнах, по муниципалитетам для оперативного ручного сбора нефтепродуктов распределят металлические бочки.
Сейчас, по данным главы республики, значительных выбросов у берегов Крыма не фиксируют: выявлено и устранено 44 подобных факта. С 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 километра побережья. Работу продолжали в течение всех праздничных дней.
Как уточняет в среду пресс-служба МЧС России, в Крыму за сутки выявлены семь новых фактов мазутного загрязнения. Работы на шести участках завершены. Ведется очистка двух километров берега в Сакском и такого же отрезка побережья в Ленинском районе.
В Анапе и Термрюкском районе вывезены более 129 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В Анапе обнаружены новые локальные выбросы водорослей с мазутом. Обработаны свыше пяти километров берега. В Керченском проливе собраны 25 тонн нефтеводяной смеси, обследованы более 1 442 квадратных километров. В селе Витязево развернут пункт по спасению птиц. Помощь оказывают ветврачи и волонтеры. Спасено 5 530 пернатых.
Операцию по удалению мазута с севшего на мель танкера "Волгонефть-239" начнут с кормовой части, проведут в несколько этапов и планируют завершить за несколько дней, сообщил ранее в среду руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов.
Накануне в Минтрансе России также сообщали об отсутствии выхода мазута из затонувших в Керченском проливе танкеров. Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
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Новости КрымаСергей АксеновЭкологияКрымПроисшествияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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