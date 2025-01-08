https://crimea.ria.ru/20250108/v-krymu-zhdut-uvelicheniya-mazutnogo-zagryazneniya--chto-delayut-vlasti-1143170349.html

В Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти

В Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти - РИА Новости Крым, 08.01.2025

В Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти

Ухудшения ситуации с мазутным загрязнением черноморской акватории и побережья ожидают в Крыму из-за перемены погоды. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T14:07

2025-01-08T14:07

2025-01-08T14:07

новости крыма

сергей аксенов

экология

крым

происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143158245_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_c40558469ca517618f052dcc48d6a8ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Ухудшения ситуации с мазутным загрязнением черноморской акватории и побережья ожидают в Крыму из-за перемены погоды. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.В этой связи Аксенов поручил максимально усилить работу всех служб и ведомств, при необходимости увеличить группировку сил и средств. В частности, будет продолжен постоянный мониторинг с воздуха, администрации на местах должны реагировать на сообщения граждан о мазутных пятнах, по муниципалитетам для оперативного ручного сбора нефтепродуктов распределят металлические бочки.Сейчас, по данным главы республики, значительных выбросов у берегов Крыма не фиксируют: выявлено и устранено 44 подобных факта. С 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 километра побережья. Работу продолжали в течение всех праздничных дней.Как уточняет в среду пресс-служба МЧС России, в Крыму за сутки выявлены семь новых фактов мазутного загрязнения. Работы на шести участках завершены. Ведется очистка двух километров берега в Сакском и такого же отрезка побережья в Ленинском районе.В Анапе и Термрюкском районе вывезены более 129 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В Анапе обнаружены новые локальные выбросы водорослей с мазутом. Обработаны свыше пяти километров берега. В Керченском проливе собраны 25 тонн нефтеводяной смеси, обследованы более 1 442 квадратных километров. В селе Витязево развернут пункт по спасению птиц. Помощь оказывают ветврачи и волонтеры. Спасено 5 530 пернатых.Операцию по удалению мазута с севшего на мель танкера "Волгонефть-239" начнут с кормовой части, проведут в несколько этапов и планируют завершить за несколько дней, сообщил ранее в среду руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов.Накануне в Минтрансе России также сообщали об отсутствии выхода мазута из затонувших в Керченском проливе танкеров. Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разработан план откачки мазута с "Волгонефти-239" – когда завершат работыКак очищают побережье Севастополя от мазута – видеоНазван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, сергей аксенов, экология, крым, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море