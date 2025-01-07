https://crimea.ria.ru/20250107/kak-ochischayut-poberezhe-sevastopolya-ot-mazuta--video-1143159770.html

Как очищают побережье Севастополя от мазута – видео

Как очищают побережье Севастополя от мазута – видео - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Как очищают побережье Севастополя от мазута – видео

В селе Орловка под Севастополем 7 января кипит работа – специалисты чистят берег от выбросов мазута. Здесь на пляже есть и песок, и галька, и даже ракушки. Весь РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T19:14

2025-01-07T19:14

2025-01-07T19:14

севастополь

новости севастополя

видео

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

экология

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В селе Орловка под Севастополем 7 января кипит работа – специалисты чистят берег от выбросов мазута. Здесь на пляже есть и песок, и галька, и даже ракушки. Весь загрязненный грунт собирают в пакеты – делают это вручную и при помощи специализированной техники. Во всех местах, где идет уборка побережья, установлены "лодки", куда спасатели и волонтеры складывают мешки с загрязненным грунтом. После его вывозит и утилизирует предприятие, у которого есть все необходимые формы допуски, специализированная грузовая техника и лицензия на работу с отходами 3-4 класса опасности, сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как идут работы – смотрите в видео РИА Новости Крым.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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