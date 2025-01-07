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Как очищают побережье Севастополя от мазута – видео
Как очищают побережье Севастополя от мазута – видео - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Как очищают побережье Севастополя от мазута – видео
В селе Орловка под Севастополем 7 января кипит работа – специалисты чистят берег от выбросов мазута. Здесь на пляже есть и песок, и галька, и даже ракушки. Весь РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T19:14
2025-01-07T19:14
2025-01-07T19:14
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В селе Орловка под Севастополем 7 января кипит работа – специалисты чистят берег от выбросов мазута. Здесь на пляже есть и песок, и галька, и даже ракушки. Весь загрязненный грунт собирают в пакеты – делают это вручную и при помощи специализированной техники. Во всех местах, где идет уборка побережья, установлены "лодки", куда спасатели и волонтеры складывают мешки с загрязненным грунтом. После его вывозит и утилизирует предприятие, у которого есть все необходимые формы допуски, специализированная грузовая техника и лицензия на работу с отходами 3-4 класса опасности, сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как идут работы – смотрите в видео РИА Новости Крым.
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Как очищают побережье Севастополя от мазута – видео
В Орловке под Севастополем убирают мазут с пляжа – видео