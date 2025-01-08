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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 08.01.2025
У Крымского моста начала расти очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T14:32
2025-01-08T14:32
2025-01-08T14:32
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы сократить время ожидания в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
У Крымского моста начала расти очередь
В очереди на Крымский мост проезда ждут 50 автомобилей со стороны Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств", – сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи проезд свободен.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы сократить время ожидания в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
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