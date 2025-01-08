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Змеиная красота: как гады помогают косметологам
Змеиная красота: как гады помогают косметологам - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Змеиная красота: как гады помогают косметологам
Жир и яд змей начали широко использоваться в косметологии не более 10 лет тому назад. Об этом РИА Новости Крым рассказала врач, дерматолог-косметолог, ассистент РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T21:16
2025-01-08T21:16
2025-01-08T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Жир и яд змей начали широко использоваться в косметологии не более 10 лет тому назад. Об этом РИА Новости Крым рассказала врач, дерматолог-косметолог, ассистент кафедры дерматологии и венерологии медицинского института КФУ Нина Горлова.По ее словам, тенденции в косметологии последних лет – возвращение ко всему натуральному, поэтому ученые биохимики ищут новые компоненты, которые могли бы помочь в достижении тех или иных косметологических целей."Нейротоксический яд змеи при укусе парализует человека. Именно на этом было основано внимание ученых к змеиному яду, потому что он обладает расслабляющим мышцы действием. Корейская разработка змеиного яда – это синтетический аналог натурального яда, он абсолютно безопасен, никого не парализует, а действует только локально на кожу, но обладает подобными змеиному яду свойствами: нежно расслабляет мышцы лица, очень хорошо работает с морщинами", – рассказала специалист.Горлова призналась, что она – сторонник теории, что в косметологии все животные компоненты лучше растительных.Как подчеркнула Горлова, змеиный жир – не исключение из этого правила. В нем много полезных жирных кислот, увлажняющих компонентов, которые создают или восстанавливают защитную пленку на лице, так называемую липидную мантию.Как считает косметолог-дерматолог, кремы и маски со змеиным жиром особенно подходят людям с сухой и чувствительной кожей."Но хочу предупредить всех, что перед использованием любой косметики, тем более с такими активными ингредиентами, как змеиный яд и жир, надо проводить аллергопробы косметики", – сказала специалист.Это делается очень просто в домашних условиях: всего лишь нужно нанести средство на нежную кожу на внутренней поверхности локтя и посмотреть на реакцию организма приблизительно через шесть часов. Если нет покраснений и высыпаний, зуда, то косметика вам подходит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
красота и здоровье, общество, совет эксперта, новый год 2025, медицина, змея
Змеиная красота: как гады помогают косметологам
Польза яда и жира змей для красоты и молодости
Шеф-редактор специальных проектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым.
Жир и яд змей начали широко использоваться в косметологии не более 10 лет тому назад. Об этом РИА Новости Крым
рассказала врач, дерматолог-косметолог, ассистент кафедры дерматологии и венерологии медицинского института КФУ Нина Горлова.
По ее словам, тенденции в косметологии последних лет – возвращение ко всему натуральному, поэтому ученые биохимики ищут новые компоненты, которые могли бы помочь в достижении тех или иных косметологических целей.
"Нейротоксический яд змеи при укусе парализует человека. Именно на этом было основано внимание ученых к змеиному яду, потому что он обладает расслабляющим мышцы действием. Корейская разработка змеиного яда – это синтетический аналог натурального яда, он абсолютно безопасен, никого не парализует, а действует только локально на кожу, но обладает подобными змеиному яду свойствами: нежно расслабляет мышцы лица, очень хорошо работает с морщинами", – рассказала специалист.
Горлова призналась, что она – сторонник теории, что в косметологии все животные компоненты лучше растительных.
"Мы не вегетарианцы по своей физиологии. И поэтому, если стоит выбор между использованием косметики на жировой животной основе и на растительной жировой основе, если мы говорим о восстановлении водно-липидной мантии на коже, то животные компоненты лучше. В них насыщенных и ненасыщенных жирных кислот больше, чем в растительных", – считает эксперт.
Как подчеркнула Горлова, змеиный жир – не исключение из этого правила. В нем много полезных жирных кислот, увлажняющих компонентов, которые создают или восстанавливают защитную пленку на лице, так называемую липидную мантию.
Как считает косметолог-дерматолог, кремы и маски со змеиным жиром особенно подходят людям с сухой и чувствительной кожей.
"Но хочу предупредить всех, что перед использованием любой косметики, тем более с такими активными ингредиентами, как змеиный яд и жир, надо проводить аллергопробы косметики", – сказала специалист.
Это делается очень просто в домашних условиях: всего лишь нужно нанести средство на нежную кожу на внутренней поверхности локтя и посмотреть на реакцию организма приблизительно через шесть часов. Если нет покраснений и высыпаний, зуда, то косметика вам подходит.
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