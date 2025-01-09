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Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризис
Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризис - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризис
Быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, заявил зампредседателя Совета безопасности... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T10:02
2025-01-09T10:02
2025-01-09T10:11
визит дмитрия медведева в крым
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живет своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", - написал Медведев в своем Telegram-канале.При этом в данной ситуации Трамп, по словам замглавы Совбеза РФ, "одержал несколько важных виртуальных побед", сделав ряд громких заявлений, включая планы присоединить Канаду и переименовать Мексиканский залив.Ранее Дональд Трамп на пресс-конференции обвинил действующего президента США Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине и заявил, что на урегулирование ситуации понадобится полгода.Он также подчеркнул, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о переговорах по Украине после прихода Трампа"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в КиевеЭксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине
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визит дмитрия медведева в крым, дональд трамп, сша, украина, политика, мнения, новости
Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризис
Быстрые успехи Трампа в урегулировании конфликта на Украине сомнительны - Медведев
10:02 09.01.2025 (обновлено: 10:11 09.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живет своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
При этом в данной ситуации Трамп, по словам замглавы Совбеза РФ, "одержал несколько важных виртуальных побед", сделав ряд громких заявлений, включая планы присоединить Канаду и переименовать Мексиканский залив.
"Он (Трамп – ред.) просто решил переделать мир. Именно так – создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектерские и абсолютно нереальные", - убежден Медведев.
Ранее Дональд Трамп на пресс-конференции обвинил действующего президента США Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине и заявил, что на урегулирование ситуации понадобится полгода.
Он также подчеркнул, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.
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