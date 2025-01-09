https://crimea.ria.ru/20250109/medvedev-otsenil-shansy-trampa-bystro-razreshit-ukrainskiy-krizis-1143181966.html

Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризис

Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризис - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризис

Быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, заявил зампредседателя Совета безопасности... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T10:02

2025-01-09T10:02

2025-01-09T10:11

визит дмитрия медведева в крым

дональд трамп

сша

украина

политика

мнения

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живет своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", - написал Медведев в своем Telegram-канале.При этом в данной ситуации Трамп, по словам замглавы Совбеза РФ, "одержал несколько важных виртуальных побед", сделав ряд громких заявлений, включая планы присоединить Канаду и переименовать Мексиканский залив.Ранее Дональд Трамп на пресс-конференции обвинил действующего президента США Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине и заявил, что на урегулирование ситуации понадобится полгода.Он также подчеркнул, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о переговорах по Украине после прихода Трампа"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в КиевеЭксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

визит дмитрия медведева в крым, дональд трамп, сша, украина, политика, мнения, новости