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Лавров рассказал о переговорах по Украине после прихода Трампа - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Лавров рассказал о переговорах по Украине после прихода Трампа
Лавров рассказал о переговорах по Украине после прихода Трампа - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Лавров рассказал о переговорах по Украине после прихода Трампа
Приход администрации избранного президента США Дональда Трампа не будет означать немедленных переговоров по Украине, которые могут состояться только при условии РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T14:07
2024-12-25T14:15
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Приход администрации избранного президента США Дональда Трампа не будет означать немедленных переговоров по Украине, которые могут состояться только при условии конкретных предложений, учитывающих интересы России. Об этом в среду заявил глава российского МИД Сергей Лавров.При этом он подчеркнул, что Москва видит заинтересованность Трампа в скорейшем прекращении украинского конфликта. Однако разрешить его можно исключительно в контексте договоренностей о безопасности и стабильности в Европе, договоренностей, которые учитывали бы интересы Российской Федерации и других стран."Мы всегда выступали за то, чтобы этой войны не было. В подтверждение тому наша поддержка документа между Януковичем (экс-президент Украины – ред.) и оппозицией в феврале 2014 года, который был гарантирован европейскими странами, и который оппозиция разорвала на следующее утро. Мы поддержали и минские, и стамбульские договоренности, которые тоже были разорваны по указке Запада. Но от переговоров мы никогда не уходим: нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения. Мы будем реагировать, исходя из национальных интересов", – заявил министр.Президент России Владимир Путин неоднократно заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главное условие начала переговоров по УкраинеГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаСША поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп
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сергей лавров, мнения, новости, россия, украина, политика, переговоры
Лавров рассказал о переговорах по Украине после прихода Трампа

Приход Трампа не означает немедленных переговоров по Украине – Лавров

14:07 25.12.2024 (обновлено: 14:15 25.12.2024)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Приход администрации избранного президента США Дональда Трампа не будет означать немедленных переговоров по Украине, которые могут состояться только при условии конкретных предложений, учитывающих интересы России. Об этом в среду заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Все связывают какие-то перемены с приходом администрации Дональда Трампа, много спекуляций на этом. У нас нет иллюзий. По поддержке киевского режима в Вашингтоне существует твердый двухпартийный консенсус, в американских доктринальных документах наша страна квалифицируется как противник, которому необходимо нанести стратегическое поражение… Поэтому мы никогда не делали заявлений, что с приходом администрации Трампа начнется переговорный процесс о глобальной безопасности и по Украине", – заявил Лавров.

При этом он подчеркнул, что Москва видит заинтересованность Трампа в скорейшем прекращении украинского конфликта. Однако разрешить его можно исключительно в контексте договоренностей о безопасности и стабильности в Европе, договоренностей, которые учитывали бы интересы Российской Федерации и других стран.
"Мы всегда выступали за то, чтобы этой войны не было. В подтверждение тому наша поддержка документа между Януковичем (экс-президент Украины – ред.) и оппозицией в феврале 2014 года, который был гарантирован европейскими странами, и который оппозиция разорвала на следующее утро. Мы поддержали и минские, и стамбульские договоренности, которые тоже были разорваны по указке Запада. Но от переговоров мы никогда не уходим: нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения. Мы будем реагировать, исходя из национальных интересов", – заявил министр.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.
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