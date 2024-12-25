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Лавров рассказал о переговорах по Украине после прихода Трампа

Лавров рассказал о переговорах по Украине после прихода Трампа - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Лавров рассказал о переговорах по Украине после прихода Трампа

Приход администрации избранного президента США Дональда Трампа не будет означать немедленных переговоров по Украине, которые могут состояться только при условии РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T14:07

2024-12-25T14:07

2024-12-25T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Приход администрации избранного президента США Дональда Трампа не будет означать немедленных переговоров по Украине, которые могут состояться только при условии конкретных предложений, учитывающих интересы России. Об этом в среду заявил глава российского МИД Сергей Лавров.При этом он подчеркнул, что Москва видит заинтересованность Трампа в скорейшем прекращении украинского конфликта. Однако разрешить его можно исключительно в контексте договоренностей о безопасности и стабильности в Европе, договоренностей, которые учитывали бы интересы Российской Федерации и других стран."Мы всегда выступали за то, чтобы этой войны не было. В подтверждение тому наша поддержка документа между Януковичем (экс-президент Украины – ред.) и оппозицией в феврале 2014 года, который был гарантирован европейскими странами, и который оппозиция разорвала на следующее утро. Мы поддержали и минские, и стамбульские договоренности, которые тоже были разорваны по указке Запада. Но от переговоров мы никогда не уходим: нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения. Мы будем реагировать, исходя из национальных интересов", – заявил министр.Президент России Владимир Путин неоднократно заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главное условие начала переговоров по УкраинеГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаСША поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, мнения, новости, россия, украина, политика, переговоры