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Длина бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в 2 раза - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Длина бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в 2 раза
Длина бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в 2 раза - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Длина бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в 2 раза
Протяженность боновых заграждений в акватории Керченского пролива после ЧП с танкерами увеличилась более чем в два раза и составила 450 метров, сообщили в ГУ... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T20:35
2024-12-25T20:37
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов
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СИФМЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Протяженность боновых заграждений в акватории Керченского пролива после ЧП с танкерами увеличилась более чем в два раза и составила 450 метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани.Во вторник МЧС РФ информировали об установлении 200 метров боновых заграждений в акватории Керченского пролива.Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.Один из спасенных был госпитализирован в отделение нейрохирургии Керченской больницы в состоянии средней тяжести.Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитан танкера "Волгонефть-212" по решению суда заключен под стражу на два месяца. Капитану "Волгонефть-239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.Все о ситуации с потерпевшими крушение танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном мореЧто происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерамиПод слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом
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танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, кубань, мчс краснодарского края, краснодарский край
Длина бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в 2 раза

Протяженность бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в два раза

20:35 25.12.2024 (обновлено: 20:37 25.12.2024)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи на пляже обнаружили мазут
В Керчи на пляже обнаружили мазут
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИФМЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Протяженность боновых заграждений в акватории Керченского пролива после ЧП с танкерами увеличилась более чем в два раза и составила 450 метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани.
Во вторник МЧС РФ информировали об установлении 200 метров боновых заграждений в акватории Керченского пролива.
"Установлено уже 450 м боновых заграждений", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.
15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.
Один из спасенных был госпитализирован в отделение нейрохирургии Керченской больницы в состоянии средней тяжести.
Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитан танкера "Волгонефть-212" по решению суда заключен под стражу на два месяца. Капитану "Волгонефть-239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Все о ситуации с потерпевшими крушение танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
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