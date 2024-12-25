https://crimea.ria.ru/20241225/dlina-bonov-v-kerchenskom-prolive-posle-chp-s-tankerami-vozrosla-v-2-raza-1142920278.html

Длина бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в 2 раза

Длина бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в 2 раза - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Длина бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в 2 раза

Протяженность боновых заграждений в акватории Керченского пролива после ЧП с танкерами увеличилась более чем в два раза и составила 450 метров, сообщили в ГУ... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T20:35

2024-12-25T20:35

2024-12-25T20:37

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов

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кубань

мчс краснодарского края

краснодарский край

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СИФМЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Протяженность боновых заграждений в акватории Керченского пролива после ЧП с танкерами увеличилась более чем в два раза и составила 450 метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани.Во вторник МЧС РФ информировали об установлении 200 метров боновых заграждений в акватории Керченского пролива.Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.Один из спасенных был госпитализирован в отделение нейрохирургии Керченской больницы в состоянии средней тяжести.Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитан танкера "Волгонефть-212" по решению суда заключен под стражу на два месяца. Капитану "Волгонефть-239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.Все о ситуации с потерпевшими крушение танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном мореЧто происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерамиПод слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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