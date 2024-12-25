Длина бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в 2 раза
Протяженность бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в два раза
20:35 25.12.2024 (обновлено: 20:37 25.12.2024)
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи на пляже обнаружили мазут
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИФМЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Протяженность боновых заграждений в акватории Керченского пролива после ЧП с танкерами увеличилась более чем в два раза и составила 450 метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани.
Во вторник МЧС РФ информировали об установлении 200 метров боновых заграждений в акватории Керченского пролива.
"Установлено уже 450 м боновых заграждений", - говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.
15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.
Один из спасенных был госпитализирован в отделение нейрохирургии Керченской больницы в состоянии средней тяжести.
Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитан танкера "Волгонефть-212" по решению суда заключен под стражу на два месяца. Капитану "Волгонефть-239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: