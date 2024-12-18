https://crimea.ria.ru/20241218/razliv-mazuta-v-kerchenskom-prolive-vdvoe-prevysil-obem-chp-v-2007-godu-1142735669.html

Разлив мазута в Керченском проливе вдвое превысил объем ЧП в 2007 году

Разлив мазута в Керченском проливе вдвое превысил объем ЧП в 2007 году - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Разлив мазута в Керченском проливе вдвое превысил объем ЧП в 2007 году

Количество мазута, который попал в Керченский пролив после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", превышает объем загрязнений при аналогичном ЧП РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T20:35

2024-12-18T20:35

2024-12-18T20:44

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Количество мазута, который попал в Керченский пролив после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", превышает объем загрязнений при аналогичном ЧП в 2007 году в 2 – 2,5 раза. Об этом РИА Новости Крым рассказала участник экспедиции на Тамань, руководитель лаборатории хемоэкологии ФИЦ "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН", кандидат биологических наук Елена Тихонова.Изначально ученые ставили целью найти место, где именно произошел выброс мазута и в каком объеме. Свою работу они начали с крымского побережья, но ничего не обнаружили. Тогда ушли на Тамань, где и составили картину происходящего.По ее словам, загрязнена оказалась и большая по протяженности часть побережья. При этом во время экспедиции ученые могли наблюдать, как пятно мазута в море "частично разъединилось, но никак не может выброситься целиком" на берег из-за сильного шторма.Волны забрасывают вязкие нефтяные сгустки на берег, мешают их с песком и гоняют эту массу туда и обратно, так что "берег пострадал сильно", отмечает ученый.По словам эксперта, ситуация осложняется тем, что дно этого побережья Кубани песчаное, и сгустки мазута надолго не оседают в таком неспокойном море."Оценить содержание в том же песке мазута, а это смолообразные комки, практически не представляется возможным. Потому что это просто мазут, его там больше 80%", – отметила ученый.При этом Тихонова акцентировала, что о последствиях загрязнений говорить пока рано: все зависит от того, насколько быстро проведут механическую уборку побережья и как поведет себя погода – продолжатся ли столь сильные штормы."Сейчас огромное количество людей и из состава МЧС работают, и волонтеров очень много. Но условия достаточно сложные. Потому что это и запах, и пары, и увеличивающиеся объемы. Единственное, что сейчас могут сделать, это только убирать механически. Ни погодные условия, ни объемы не позволяют пока применить какие-то реагенты, как-то это заблокировать. В конечном итоге это, конечно, сделают", – отметила Тихонова.Результаты лабораторных исследований взятых проб будут готовы примерно через неделю. Тогда можно будет примерно оценить, как быстро происходят процессы самоочищения моря и сделать прогнозы.Ранее участники экспедиции ИнБЮМ поделились наблюдениями с места исследований. По их данным, загрязнение береговой полосы нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе наблюдается южнее Таманского полуострова – в сторону Анапы.Комментируя ситуацию, завотделом дистанционных методов исследования Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный собощал, что мазут, попавший в Черное море, может попасть в Азовское море вместе с придонными течениями вихревого характера. А зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов рассказал, при каких условиях мазут может достигнуть заповедной зоны Крыма.В воскресенье, 15 декабря 2024 года, в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого разломился корпус у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия. В результате произошел разлив нескольких тысяч тонн нефти в море. Вечером 17 декабря стало известно, что сигнал бедствия подал третий танкер "Волгонефть", груженый мазутом, находившийся в районе порта Кавказ.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>11 ноября 2007 года во время шторма в Азовском и Черном морях произошли беспрецедентные ЧП. В течение суток в акватории затонули четыре судна, шесть сели на мель, а два танкера получили повреждения. Из разломившегося тогда танкера "Волгонефть-139" в море вылилось около 2 тысяч тонн мазута. При этом на затонувших сухогрузах оставалось около 7 тысяч тонн серы. В Керченском проливе после этого ученые фиксировали 50-кратное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде, а также массовую гибель рыбы и птиц. Спустя год после кораблекрушений в Крыму сообщали, что очистить акваторию и побережье полностью от нефтепродуктов не удалось. Общий ущерб от аварии Минприроды тогда оценило почти в 6,5 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в КабминеМазут в Анапе: пляжи очищают более четырех тысяч волонтеровМазут из Черного моря может попасть в Азовское - ученый

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