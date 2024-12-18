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Мазут в Анапе: пляжи очищают более четырех тысяч волонтеров - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Мазут в Анапе: пляжи очищают более четырех тысяч волонтеров
Мазут в Анапе: пляжи очищают более четырех тысяч волонтеров - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Мазут в Анапе: пляжи очищают более четырех тысяч волонтеров
Более четырех тысяч добровольцев работают над очисткой пляжей Анапы от мазута после ЧП в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T17:41
2024-12-18T17:45
новости
анапа
разлив нефтепродуктов в черном море
темрюкский район
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Более четырех тысяч добровольцев работают над очисткой пляжей Анапы от мазута после ЧП в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Отмечается, что более тысячи человек прибыли из соседних муниципалитетов.В работе также задействованы казаки из Анапы и других станичных и хуторских казачьих обществ. Также к ним присоединились представители санаторно-курортного комплекса, общественных объединений, ВУЗов, а также волонтеры молодежных организаций.В селе Витязево был развернут волонтерский штаб, где координируют деятельность добровольцев и выдают им инвентарь: лопаты, перчатки, мешки и респираторы.С центрального пляжа Витязево вывезли около 300 тонн нефтепродуктов и пораженного песка, работы продолжаются. По данным мэрии Анапы, на сегодняшний момент участок береговой полосы, протяженностью около километра практически очищен, идет работа по зачистке мелких вкраплений мазута. Продолжается вывоз мешков. На других участках побережья также продолжаются работы.В администрации отметили, что в станице Благовещенской продолжает функционировать оперативный штаб, который координирует врио начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов.Накануне в правительстве России сообщили, что нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона. Работы по ликвидации распространения нефтепродуктов продолжаются на береговом участке на протяжении 25–30 километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Специалисты Росприроднадзора берут анализы почвы и воды для оценки ущерба и дальнейшей ликвидации загрязнения.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известноРазлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье КубаниКакая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе
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новости, анапа, разлив нефтепродуктов в черном море, темрюкский район, краснодарский край
Мазут в Анапе: пляжи очищают более четырех тысяч волонтеров

В Анапе мазут убирают более четырех тысяч волонтеров

17:41 18.12.2024 (обновлено: 17:45 18.12.2024)
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыОчистка пляжа в Анапе
Очистка пляжа в Анапе
© Telegram_канал: мэрия Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Более четырех тысяч добровольцев работают над очисткой пляжей Анапы от мазута после ЧП в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отмечается, что более тысячи человек прибыли из соседних муниципалитетов.

"Единой сплоченной командой жители Анапы и добровольцы из Новороссийска, Краснодара, Каневской, Брюховецкой, Белореченска и других муниципалитетов Кубани собирают нефтепродукты в мешки для последующей утилизации, которую осуществит специализированное предприятие", - говорится в сообщении.

В работе также задействованы казаки из Анапы и других станичных и хуторских казачьих обществ. Также к ним присоединились представители санаторно-курортного комплекса, общественных объединений, ВУЗов, а также волонтеры молодежных организаций.
"В работах участвует молодежь из Новороссийска, Геленджика, Крымска, Горячего Ключа и других муниципалитетов. Основные территории, где задействованы ребята, это Джемете, Витязево и Благовещенская. Волонтеры готовы работать ежедневно, пока проблема не будет решена", - сообщают в администрации.
В селе Витязево был развернут волонтерский штаб, где координируют деятельность добровольцев и выдают им инвентарь: лопаты, перчатки, мешки и респираторы.
С центрального пляжа Витязево вывезли около 300 тонн нефтепродуктов и пораженного песка, работы продолжаются. По данным мэрии Анапы, на сегодняшний момент участок береговой полосы, протяженностью около километра практически очищен, идет работа по зачистке мелких вкраплений мазута. Продолжается вывоз мешков. На других участках побережья также продолжаются работы.
В администрации отметили, что в станице Благовещенской продолжает функционировать оперативный штаб, который координирует врио начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов.
"Для оперативной уборки нефтепродуктов пляжная территория разбита на сектора, за каждым назначены ответственные. Сейчас в станице Благовещенской работают 17 единиц техники и 368 человек", - уточнили в пресс-службе.
© Telegram_канал: мэрия АнапыОчистка пляжа в Анапе
Очистка пляжа в Анапе
© Telegram_канал: мэрия Анапы
Очистка пляжа в Анапе
Накануне в правительстве России сообщили, что нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона. Работы по ликвидации распространения нефтепродуктов продолжаются на береговом участке на протяжении 25–30 километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Специалисты Росприроднадзора берут анализы почвы и воды для оценки ущерба и дальнейшей ликвидации загрязнения.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.
В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.
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