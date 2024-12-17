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Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе
Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе
Из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе могут пострадать придонные виды промысловой рыбы, в том числе кефаль, камбала и... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T15:44
2024-12-17T16:33
радио "спутник в крыму"
крым
керченский пролив
андрей артов
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
рыбный промысел в крыму
рыба
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Минимум три вида промысловой рыбы могут пострадать из-за ЧП в Керченском проливе - Артов
Минимум три вида промысловой рыбы могут пострадать из-за ЧП в Керченском проливе - Артов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе могут пострадать придонные виды промысловой рыбы, в том числе кефаль, камбала и пиленгас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов, отметив, что для полного восстановления экосистеме потребуется около пяти лет.По мнению Артова, донное загрязнение, которое образуется из-за оседания тяжелых фракций нефтепродуктов, может оказать воздействие на придонную рыбу, которая питается в Керченском проливе моллюсками, рачками и водорослями."Вся придонная фауна – это питание, например, кефали. И не исключено, что при уловах будущего года рыбаки, поймав кефаль, могут увидеть в ее организме нефть и почувствовать, что рыба пахнет. Скорее всего, так и будет. Только степень может быть большая или небольшая, все зависит от объема (загрязнения – ред.)", – сказал Артов.То же самое может ожидать и два вида камбалы – калкан и глосса, а также, возможно, пиленгас, добавил он."Их могут выловить в Азовском море, куда они уйдут после того, как питались в Керченском проливе", – отметил Артов.Чем эффективнее и быстрее будут минимизированы последствия аварии на флору и фауну, тем раньше восстановится экосистема после удара, добавил Артов.После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского краяРанее Артов рассказал, при каких условиях мазут после разлива из-за ЧП с танкерами в Керченском проливе может попасть в Черное море и достигнуть заповедной зоны Крыма.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье. В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.После крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе также произошел разлив мазута.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за разлива мазута режим ЧС ввели еще в пяти населенных пунктах КубаниНа Кубани оценивают площадь загрязнения берега после разлива нефтиОбстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеров
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Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе

Минимум три вида промысловой рыбы могут пострадать из-за ЧП в Керченском проливе – эксперт

15:44 17.12.2024 (обновлено: 16:33 17.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоРыба в сетях
Рыба в сетях - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе могут пострадать придонные виды промысловой рыбы, в том числе кефаль, камбала и пиленгас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов, отметив, что для полного восстановления экосистеме потребуется около пяти лет.
Минимум три вида промысловой рыбы могут пострадать из-за ЧП в Керченском проливе - Артов
15:44
По мнению Артова, донное загрязнение, которое образуется из-за оседания тяжелых фракций нефтепродуктов, может оказать воздействие на придонную рыбу, которая питается в Керченском проливе моллюсками, рачками и водорослями.
"Вся придонная фауна – это питание, например, кефали. И не исключено, что при уловах будущего года рыбаки, поймав кефаль, могут увидеть в ее организме нефть и почувствовать, что рыба пахнет. Скорее всего, так и будет. Только степень может быть большая или небольшая, все зависит от объема (загрязнения – ред.)", – сказал Артов.
То же самое может ожидать и два вида камбалы – калкан и глосса, а также, возможно, пиленгас, добавил он.
"Их могут выловить в Азовском море, куда они уйдут после того, как питались в Керченском проливе", – отметил Артов.
Чем эффективнее и быстрее будут минимизированы последствия аварии на флору и фауну, тем раньше восстановится экосистема после удара, добавил Артов.

"Понадобится до пяти лет, а может быть, и больше – в зависимости от объемов загрязнения, чтобы восстановиться", – заключил эксперт.

После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского края
Ранее Артов рассказал, при каких условиях мазут после разлива из-за ЧП с танкерами в Керченском проливе может попасть в Черное море и достигнуть заповедной зоны Крыма.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье. В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.
После крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе также произошел разлив мазута.
Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>
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