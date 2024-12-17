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После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского края

После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского края - РИА Новости Крым, 17.12.2024

После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского края

При мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T10:42

2024-12-17T10:42

2024-12-17T12:14

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

краснодарский край

кубань

вениамин кондратьев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. При мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.В двух муниципалитетах экстренно развернули оперативные штабы под председательством глав Министерства обороны, добавил губернатор.Также для ликвидации последствий на места направлены группы регионального отряда "Кубань-СПАС", МЧС России и волонтеры, добавил Кондратьев.Ранее Кондратьев проинформировал, что в четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. В морпорту сформирован региональный штаб.Накануне министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено, ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, краснодарский край, кубань, вениамин кондратьев, происшествия