После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского края
На побережье Кубани вынесло нефть после крушения танкеров в Керченском проливе
10:42 17.12.2024 (обновлено: 12:14 17.12.2024)
© Фото: пресс-служба администрации СудакаРазлив мазута
© Фото: пресс-служба администрации Судака
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. При мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе", – сказано в сообщении.
В двух муниципалитетах экстренно развернули оперативные штабы под председательством глав Министерства обороны, добавил губернатор.
Также для ликвидации последствий на места направлены группы регионального отряда "Кубань-СПАС", МЧС России и волонтеры, добавил Кондратьев.
"От оперативных служб сейчас на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники. При необходимости количество сил и средств увеличим", – подчеркнул глава региона.
Ранее Кондратьев проинформировал, что в четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. В морпорту сформирован региональный штаб.
Накануне министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено, ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств.
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