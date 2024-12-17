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Когда восстановят газоснабжение в Севастополе после технологического сбоя - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Когда восстановят газоснабжение в Севастополе после технологического сбоя
Когда восстановят газоснабжение в Севастополе после технологического сбоя - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Когда восстановят газоснабжение в Севастополе после технологического сбоя
Завершение работ по восстановлению газоснабжения после технологического сбоя, который произошел в ночь на вторник на Северной стороне в Севастополе,... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T12:43
2024-12-17T12:44
севастополь
новости
газ
михаил развожаев
газоснабжение
гуп "севастопольгаз"
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Завершение работ по восстановлению газоснабжения после технологического сбоя, который произошел в ночь на вторник на Северной стороне в Севастополе, запланировано на 14:00. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В течение сегодняшней ночи специалисты ГУП "Севастопольгаз" оперативно локализовали нештатную ситуацию и не допустили ее развития. Магистральные сети были восстановлены уже ночью, и газ был подан, отметил глава региона.В настоящее время специалисты "Севастопольгаза" проводят подомовой обход для завершения мероприятий по восстановлению газоснабжения абонентов, сказал Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости, газ, михаил развожаев, газоснабжение, гуп "севастопольгаз", происшествия
Когда восстановят газоснабжение в Севастополе после технологического сбоя

В Севастополе планируют восстановить газоснабжение к 14 часам вторника

12:43 17.12.2024 (обновлено: 12:44 17.12.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения
Запуск газоснабжения - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Завершение работ по восстановлению газоснабжения после технологического сбоя, который произошел в ночь на вторник на Северной стороне в Севастополе, запланировано на 14:00. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В течение сегодняшней ночи специалисты ГУП "Севастопольгаз" оперативно локализовали нештатную ситуацию и не допустили ее развития. Магистральные сети были восстановлены уже ночью, и газ был подан, отметил глава региона.
В настоящее время специалисты "Севастопольгаза" проводят подомовой обход для завершения мероприятий по восстановлению газоснабжения абонентов, сказал Развожаев.
"Допуск работников газовой службы к газовому оборудованию необходим для обеспечения безопасности, прошу отнестись с пониманием. Полное завершение работ по восстановлению газоснабжения запланировано на 14:00", – сказано в сообщении губернатора.
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СевастопольНовостиГазМихаил РазвожаевГазоснабжениеГУП "Севастопольгаз"Происшествия
 
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