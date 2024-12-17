https://crimea.ria.ru/20241217/kogda-vosstanovyat-gazosnabzhenie-v-sevastopole-posle-tekhnologicheskogo-sboya-1142679187.html

Когда восстановят газоснабжение в Севастополе после технологического сбоя

Когда восстановят газоснабжение в Севастополе после технологического сбоя - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Когда восстановят газоснабжение в Севастополе после технологического сбоя

Завершение работ по восстановлению газоснабжения после технологического сбоя, который произошел в ночь на вторник на Северной стороне в Севастополе,... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T12:43

2024-12-17T12:43

2024-12-17T12:44

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газоснабжение

гуп "севастопольгаз"

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Завершение работ по восстановлению газоснабжения после технологического сбоя, который произошел в ночь на вторник на Северной стороне в Севастополе, запланировано на 14:00. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В течение сегодняшней ночи специалисты ГУП "Севастопольгаз" оперативно локализовали нештатную ситуацию и не допустили ее развития. Магистральные сети были восстановлены уже ночью, и газ был подан, отметил глава региона.В настоящее время специалисты "Севастопольгаза" проводят подомовой обход для завершения мероприятий по восстановлению газоснабжения абонентов, сказал Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, газ, михаил развожаев, газоснабжение, гуп "севастопольгаз", происшествия