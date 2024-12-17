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На газопроводе высокого давления в Севастополе произошел технический сбой - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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На газопроводе высокого давления в Севастополе произошел технический сбой
На газопроводе высокого давления в Севастополе произошел технический сбой - РИА Новости Крым, 17.12.2024
На газопроводе высокого давления в Севастополе произошел технический сбой
На Северной стороне Севастополя ночью на газопроводе произошел технический сбой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T06:32
2024-12-17T08:02
севастополь
михаил развожаев
новости
газ
гуп "севастопольгаз"
газоснабжение
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя ночью на газопроводе произошел технический сбой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он рассказал, что ночью в аварийно-диспетчерскую службу ГУП "Севастопольгаз" начали поступать звонки с жалобами на перебои газоснабжения от севастопольцев, проживающих на Северной стороне города.Газоснабжение было остановлено на 1,5 часа для абонентов по ряду улиц. Сотрудники Севастопольгаза оперативно провели аварийно-восстановительные работы на сетях высокого давления и быстро восстановили подачу газа в жилые дома. К настоящему времени все работает в штатном режиме, подчеркнул глава региона. И обратился с просьбой доверять только официальной информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, новости, газ, гуп "севастопольгаз", газоснабжение, происшествия
На газопроводе высокого давления в Севастополе произошел технический сбой

В Севастополе произошел технический сбой на газопроводе высокого давления

06:32 17.12.2024 (обновлено: 08:02 17.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя ночью на газопроводе произошел технический сбой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он рассказал, что ночью в аварийно-диспетчерскую службу ГУП "Севастопольгаз" начали поступать звонки с жалобами на перебои газоснабжения от севастопольцев, проживающих на Северной стороне города.
"В ходе обследования специалисты Севастопольгаза выявили, что на газопроводе высокого давления, подающего природный газ абонентам от газораспределительной станции №3, произошел технологический инцидент", – сказано в сообщении губернатора.
Газоснабжение было остановлено на 1,5 часа для абонентов по ряду улиц. Сотрудники Севастопольгаза оперативно провели аварийно-восстановительные работы на сетях высокого давления и быстро восстановили подачу газа в жилые дома. К настоящему времени все работает в штатном режиме, подчеркнул глава региона. И обратился с просьбой доверять только официальной информации.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиГазГУП "Севастопольгаз"ГазоснабжениеПроисшествия
 
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