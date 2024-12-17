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На газопроводе высокого давления в Севастополе произошел технический сбой

На газопроводе высокого давления в Севастополе произошел технический сбой - РИА Новости Крым, 17.12.2024

На газопроводе высокого давления в Севастополе произошел технический сбой

На Северной стороне Севастополя ночью на газопроводе произошел технический сбой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T06:32

2024-12-17T06:32

2024-12-17T08:02

севастополь

михаил развожаев

новости

газ

гуп "севастопольгаз"

газоснабжение

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя ночью на газопроводе произошел технический сбой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он рассказал, что ночью в аварийно-диспетчерскую службу ГУП "Севастопольгаз" начали поступать звонки с жалобами на перебои газоснабжения от севастопольцев, проживающих на Северной стороне города.Газоснабжение было остановлено на 1,5 часа для абонентов по ряду улиц. Сотрудники Севастопольгаза оперативно провели аварийно-восстановительные работы на сетях высокого давления и быстро восстановили подачу газа в жилые дома. К настоящему времени все работает в штатном режиме, подчеркнул глава региона. И обратился с просьбой доверять только официальной информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, газ, гуп "севастопольгаз", газоснабжение, происшествия