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Бизнес стран Запада проявляет интерес к Крыму – власти - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Бизнес стран Запада проявляет интерес к Крыму – власти
Бизнес стран Запада проявляет интерес к Крыму – власти - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Бизнес стран Запада проявляет интерес к Крыму – власти
Представители бизнеса ряда западных стран интересуются экономическими возможностями Крыма и готовы реализовывать здесь свои проекты, но эта работа не... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T21:32
2024-12-16T21:32
радио "спутник в крыму"
георгий мурадов
мнения
крым
новости крыма
инвестиции
в мире
крымский бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Представители бизнеса ряда западных стран интересуются экономическими возможностями Крыма и готовы реализовывать здесь свои проекты, но эта работа не афишируется из-за действующего санкционного режима. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-премьер республики – постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.Он отметил, что Крым за счет своего географического положения имеет огромное преимущество по сравнению с другими южными регионами России, и бизнес это понимает.По его словам, Крым ведет работу не только на экономическом, но на и политическом, культурном, гуманитарном и иных направлениях со многими странами Европы, Африки, Латинской Америки. В следующем году запланированы визиты на полуостров иностранных делегаций, но подробности также пока нельзя раскрывать. Мурадов пояснил, что даже в условиях жестких западных санкций в отношении всей России, Крыму в особенности "пытаются ставить блоки на всех направлениях". Поэтому чтобы обойти эти ограничения, республике необходимо провести в несколько раз больше негласной работы по сравнению с другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЯМЭФ раскрыл главную тайну санкций Запада против РоссииКрым и Ямал будут развивать торговое сотрудничество – АксеновКрым обогнал регионы России по темпам экономического роста
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РИА Новости Крым
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георгий мурадов, мнения, крым, новости крыма, инвестиции, в мире, крымский бизнес
Бизнес стран Запада проявляет интерес к Крыму – власти

Представители бизнеса западных стран проявляют интерес к работе в Крыму – постпред Мурадов

21:32 16.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Галия ШакироваКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости Крым . Галия Шакирова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Представители бизнеса ряда западных стран интересуются экономическими возможностями Крыма и готовы реализовывать здесь свои проекты, но эта работа не афишируется из-за действующего санкционного режима. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-премьер республики – постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

"Бизнес, в том числе из недружественных стран, оценивая геополитические и геоэкономическое значение Крыма, продолжает приезжать, предлагать. Прорабатываются схемы в том числе как вести расчеты. Но это раскрывается, потом что сразу будут вводиться санкции", – сказал Мурадов.

Он отметил, что Крым за счет своего географического положения имеет огромное преимущество по сравнению с другими южными регионами России, и бизнес это понимает.

"Крым гораздо ближе расположен к Босфору и Дарданеллам. Это выход на Ближний Восток, юг Европы, Северную Африку и в целом на весь Африканский континент, Латинскую Америку. Нельзя это не использовать", – пояснил постпред республики при президенте.

По его словам, Крым ведет работу не только на экономическом, но на и политическом, культурном, гуманитарном и иных направлениях со многими странами Европы, Африки, Латинской Америки. В следующем году запланированы визиты на полуостров иностранных делегаций, но подробности также пока нельзя раскрывать. Мурадов пояснил, что даже в условиях жестких западных санкций в отношении всей России, Крыму в особенности "пытаются ставить блоки на всех направлениях". Поэтому чтобы обойти эти ограничения, республике необходимо провести в несколько раз больше негласной работы по сравнению с другими регионами России.
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