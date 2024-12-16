https://crimea.ria.ru/20241216/biznes-stran-zapada-proyavlyaet-interes-k-krymu--vlasti-1142654083.html

Бизнес стран Запада проявляет интерес к Крыму – власти

Бизнес стран Запада проявляет интерес к Крыму – власти - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Бизнес стран Запада проявляет интерес к Крыму – власти

Представители бизнеса ряда западных стран интересуются экономическими возможностями Крыма и готовы реализовывать здесь свои проекты, но эта работа не... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T21:32

2024-12-16T21:32

2024-12-16T21:32

радио "спутник в крыму"

георгий мурадов

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крымский бизнес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Представители бизнеса ряда западных стран интересуются экономическими возможностями Крыма и готовы реализовывать здесь свои проекты, но эта работа не афишируется из-за действующего санкционного режима. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-премьер республики – постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.Он отметил, что Крым за счет своего географического положения имеет огромное преимущество по сравнению с другими южными регионами России, и бизнес это понимает.По его словам, Крым ведет работу не только на экономическом, но на и политическом, культурном, гуманитарном и иных направлениях со многими странами Европы, Африки, Латинской Америки. В следующем году запланированы визиты на полуостров иностранных делегаций, но подробности также пока нельзя раскрывать. Мурадов пояснил, что даже в условиях жестких западных санкций в отношении всей России, Крыму в особенности "пытаются ставить блоки на всех направлениях". Поэтому чтобы обойти эти ограничения, республике необходимо провести в несколько раз больше негласной работы по сравнению с другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЯМЭФ раскрыл главную тайну санкций Запада против РоссииКрым и Ямал будут развивать торговое сотрудничество – АксеновКрым обогнал регионы России по темпам экономического роста

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, мнения, крым, новости крыма, инвестиции, в мире, крымский бизнес