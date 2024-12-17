https://crimea.ria.ru/20241217/igor-kirillov--biografiya-nachalnika-voysk-rkhbz-1142665228.html

Игорь Кириллов – биография начальника войск РХБЗ

Игорь Кириллов – биография начальника войск РХБЗ - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Игорь Кириллов – биография начальника войск РХБЗ

Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T08:40

2024-12-17T08:40

2024-12-17T09:23

биография

игорь кириллов

утраты

память

войска рхбз

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Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме.В 1991 году с отличием окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты.С 1991 по 1994 год – командир взвода в Западной группе войск. После вывода советских войск из Германии служил в Московском военном округе.С 2005 по 2007 год – слушатель Военной академии РХБЗ имени Маршала Советского Союза Тимошенко.С 2009 года служил на различных должностях Управления Начальника войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации.В сентябре 2014 года назначен начальником Военной академии радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза Тимошенко.С апреля 2017 года – начальник войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации.На этой должности Игорь Кириллов выполнял многие сложные государственные задачи. В том числе антитеррористические в стране и за рубежом, а также по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера и другие.Принимал участие в создании и принятие на вооружение новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка".Указом Президента РФ в 2021 году генерал-лейтенанту Игорю Кириллову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации с вручением знака особого отличия – золотой звезды "Герой Труда Российской Федерации".Погиб 17 декабря 2024 года в результате детонации взрывного устройства в Москве.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биография, игорь кириллов, утраты, память, войска рхбз