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В Керчи из-за аварии без газа остались три тысячи человек
В Керчи из-за аварии без газа остались три тысячи человек - РИА Новости Крым, 17.12.2024
В Керчи из-за аварии без газа остались три тысячи человек
В Керчи в результате порыва газопровода без газоснабжения остались три тысячи абонентов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T09:37
2024-12-17T09:37
2024-12-17T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В Керчи в результате порыва газопровода без газоснабжения остались три тысячи абонентов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети"."В Керчи произошел порыв газопровода среднего давления диаметром 159 мм. Без газа остаются около трех тысяч абонентов в районе улиц Мирошника, Горького, Гайдара, Еременко и части улицы Кирова", - говорится в сообщении.Сотрудники Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" уже ведут аварийно-спасательные работы. Для оперативного решения проблемы привлекли дополнительно Феодосийское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети". Завершить работы планируют до конца дня."Замене подлежат порядка 40 метров трубопровода. Пуск газа будет производиться сегодня во второй половине дня и продолжится завтра", - уточняют на предприятии.Керчан просят перекрыть краны на газовом оборудовании. По возможности, необходимо находиться дома и ожидать сотрудников Керченского управления "Крымгазсети" для подачи газа в квартиры и домовладения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаКогда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовыеГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет
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РИА Новости Крым
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В Керчи из-за аварии без газа остались три тысячи человек
В Керчи из-за аварии на газопроводе без газа остались три тысячи абонентов
09:37 17.12.2024 (обновлено: 09:42 17.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В Керчи в результате порыва газопровода без газоснабжения остались три тысячи абонентов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".
"В Керчи произошел порыв газопровода среднего давления диаметром 159 мм. Без газа остаются около трех тысяч абонентов в районе улиц Мирошника, Горького, Гайдара, Еременко и части улицы Кирова", - говорится в сообщении.
Сотрудники Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" уже ведут аварийно-спасательные работы. Для оперативного решения проблемы привлекли дополнительно Феодосийское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети". Завершить работы планируют до конца дня.
"Замене подлежат порядка 40 метров трубопровода. Пуск газа будет производиться сегодня во второй половине дня и продолжится завтра", - уточняют на предприятии.
Керчан просят перекрыть краны на газовом оборудовании. По возможности, необходимо находиться дома и ожидать сотрудников Керченского управления "Крымгазсети" для подачи газа в квартиры и домовладения.
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