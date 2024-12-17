https://crimea.ria.ru/20241217/v-krymu-podcherknuli-rol-pedagogov-v-formirovanii-buduschego-rossii-1142680323.html

В Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего России

В Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего России - РИА Новости Крым, 17.12.2024

В Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего России

Накануне года 80-летия Великой Победы в детском образовательном центре "Корсунь" в Севастополе состоялось открытие регионального этапа XXXIII Международных... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T13:10

2024-12-17T13:10

2024-12-17T14:29

севастополь

сергей аксенов

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 дек-РИА Новости Крым. Накануне года 80-летия Великой Победы в детском образовательном центре "Корсунь" в Севастополе состоялось открытие регионального этапа XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений. Большое мероприятие собрало участников народного образования разных уровней, духовенство, чиновников, депутатов, представителей родительских комитетов и волонтерского движения Крыма и Севастополя. То есть всех тех, от кого напрямую зависит воспитание и образование детей и юношества. Председатель региональных образовательных рождественских чтений митрополит Симферопольский и Крымский Тихон отметил роль учителей в важном деле патриотизма в нелегкое современное время. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем обращении к присутствующим с сожалением заметил, что в 90-е страна отдала воспитание своих детей зарубежью. "Вся мощь государства сейчас сосредоточена на том, чтобы убрать это упущение", - считает губернатор города федерального значения. Он назвал Рождественские образовательные чтения важнейшей площадкой по формированию понимания духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. С этой мыслью полностью согласился глава республики Крым Сергей Аксенов. Также глава Крыма со сцены подчеркнул значимость роли учителей в дни Крымской весны, когда именно педагоги, пользующиеся авторитетом в обществе, разъясняли происходящее не только школьникам, но и общественности в целом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опыт Крыма и "Артека" поможет Херсонщине воспитывать молодежьМузей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории – владыка ТихонВ Крыму откроют 12 новых школ до 2028 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, сергей аксенов, михаил развожаев, тихон шевкунов, образование в крыму и севастополе, образование в россии, общество, крым, новости крыма, международные рождественские образовательные чтения