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В Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего России
В Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего России - РИА Новости Крым, 17.12.2024
В Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего России
Накануне года 80-летия Великой Победы в детском образовательном центре "Корсунь" в Севастополе состоялось открытие регионального этапа XXXIII Международных... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T13:10
2024-12-17T13:10
2024-12-17T14:29
севастополь
сергей аксенов
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образование в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 дек-РИА Новости Крым. Накануне года 80-летия Великой Победы в детском образовательном центре "Корсунь" в Севастополе состоялось открытие регионального этапа XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений. Большое мероприятие собрало участников народного образования разных уровней, духовенство, чиновников, депутатов, представителей родительских комитетов и волонтерского движения Крыма и Севастополя. То есть всех тех, от кого напрямую зависит воспитание и образование детей и юношества. Председатель региональных образовательных рождественских чтений митрополит Симферопольский и Крымский Тихон отметил роль учителей в важном деле патриотизма в нелегкое современное время. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем обращении к присутствующим с сожалением заметил, что в 90-е страна отдала воспитание своих детей зарубежью. "Вся мощь государства сейчас сосредоточена на том, чтобы убрать это упущение", - считает губернатор города федерального значения. Он назвал Рождественские образовательные чтения важнейшей площадкой по формированию понимания духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. С этой мыслью полностью согласился глава республики Крым Сергей Аксенов. Также глава Крыма со сцены подчеркнул значимость роли учителей в дни Крымской весны, когда именно педагоги, пользующиеся авторитетом в обществе, разъясняли происходящее не только школьникам, но и общественности в целом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опыт Крыма и "Артека" поможет Херсонщине воспитывать молодежьМузей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории – владыка ТихонВ Крыму откроют 12 новых школ до 2028 года
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севастополь, сергей аксенов, михаил развожаев, тихон шевкунов, образование в крыму и севастополе, образование в россии, общество, крым, новости крыма, международные рождественские образовательные чтения
В Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего России
Аксенов и Развожаев подчеркнули роль педагогов в формировании будущего России
13:10 17.12.2024 (обновлено: 14:29 17.12.2024)
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 дек-РИА Новости Крым. Накануне года 80-летия Великой Победы в детском образовательном центре "Корсунь" в Севастополе состоялось открытие регионального этапа XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.
Большое мероприятие собрало участников народного образования разных уровней, духовенство, чиновников, депутатов, представителей родительских комитетов и волонтерского движения Крыма и Севастополя. То есть всех тех, от кого напрямую зависит воспитание и образование детей и юношества.
Председатель региональных образовательных рождественских чтений митрополит Симферопольский и Крымский Тихон отметил роль учителей в важном деле патриотизма в нелегкое современное время.
"Что мы можем сделать, чтобы помочь своему народу? Каждый на своем месте максимально искренне, компетентно, глубоко и увлекательно, раскрывая все смыслы, говорить детям о нашей истории, культуре, ценностях, передавая новому поколению все то, чем жили люди, родившие и воспитавшие нас, чем живем мы"-, сказал он.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем обращении к присутствующим с сожалением заметил, что в 90-е страна отдала воспитание своих детей зарубежью.
"Вся мощь государства сейчас сосредоточена на том, чтобы убрать это упущение", - считает губернатор города федерального значения.
Он назвал Рождественские образовательные чтения важнейшей площадкой по формированию понимания духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.
С этой мыслью полностью согласился глава республики Крым Сергей Аксенов.
"Управление - это искусство предвидения. Мы сегодня с вами пытаемся сформировать такую среду, подготовить таких патриотично настроенных ребят, которые смогут нашу страну создавать, поддерживать, обеспечивать ее суверенитет и движение вперед", - обратился он к присутствующим.
Также глава Крыма со сцены подчеркнул значимость роли учителей в дни Крымской весны, когда именно педагоги, пользующиеся авторитетом в обществе, разъясняли происходящее не только школьникам, но и общественности в целом.
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