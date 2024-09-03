https://crimea.ria.ru/20240903/v-krymu-otkroyut-12-novykh-shkol-do-2028-goda-1140089677.html

В Крыму откроют 12 новых школ до 2028 года

В Крыму откроют 12 новых школ до 2028 года - РИА Новости Крым, 03.09.2024

В Крыму откроют 12 новых школ до 2028 года

В Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики. Об этом шла речь на проходящем в Симферополе форуме,... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T15:11

2024-09-03T15:11

2024-09-03T15:11

школа

бахчисарай

евпатория

керчь

судак

феодосия

симферополь

ленинский район

сакский район

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики. Об этом шла речь на проходящем в Симферополе форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет.Всего в республике необходимо построить 20 новых школ, чтобы решить проблему вторых смен в общеобразовательных организациях Крыма, отметили авторы презентации.Кроме того, с 2025 года в РФ начнется реализация программы капремонта детских садов и школ. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 400 миллиардов рублей. Благодаря этой программе в Крыму в ближайшие годы капитально отремонтируют 36 детских садов и 85 школ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму доля школ, которые соответствуют всем современным российским требованиям обучения, за десять лет выросла с 3% до 86%.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда"В Феодосии открыли новый детский садНовый детский сад на 135 мест открыли в Евпатории

бахчисарай

евпатория

керчь

судак

феодосия

симферополь

ленинский район

сакский район

симферопольский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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