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В Крыму откроют 12 новых школ до 2028 года - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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В Крыму откроют 12 новых школ до 2028 года
В Крыму откроют 12 новых школ до 2028 года - РИА Новости Крым, 03.09.2024
В Крыму откроют 12 новых школ до 2028 года
В Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики. Об этом шла речь на проходящем в Симферополе форуме,... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T15:11
2024-09-03T15:11
школа
бахчисарай
евпатория
керчь
судак
феодосия
симферополь
ленинский район
сакский район
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики. Об этом шла речь на проходящем в Симферополе форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет.Всего в республике необходимо построить 20 новых школ, чтобы решить проблему вторых смен в общеобразовательных организациях Крыма, отметили авторы презентации.Кроме того, с 2025 года в РФ начнется реализация программы капремонта детских садов и школ. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 400 миллиардов рублей. Благодаря этой программе в Крыму в ближайшие годы капитально отремонтируют 36 детских садов и 85 школ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму доля школ, которые соответствуют всем современным российским требованиям обучения, за десять лет выросла с 3% до 86%.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда"В Феодосии открыли новый детский садНовый детский сад на 135 мест открыли в Евпатории
бахчисарай
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школа, бахчисарай, евпатория, керчь, судак, феодосия, симферополь, ленинский район, сакский район, симферопольский район, владимир константинов, образование в крыму и севастополе, новости крыма
В Крыму откроют 12 новых школ до 2028 года

В Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах

15:11 03.09.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваДень знаний
День знаний
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики. Об этом шла речь на проходящем в Симферополе форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет.

"До 2028 года будут введены в эксплуатацию 12 новых школ – в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Симферополе, а также в Ленинском, Сакском и Симферопольском районах", –говорится в презентации.

Всего в республике необходимо построить 20 новых школ, чтобы решить проблему вторых смен в общеобразовательных организациях Крыма, отметили авторы презентации.
Кроме того, с 2025 года в РФ начнется реализация программы капремонта детских садов и школ. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 400 миллиардов рублей. Благодаря этой программе в Крыму в ближайшие годы капитально отремонтируют 36 детских садов и 85 школ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму доля школ, которые соответствуют всем современным российским требованиям обучения, за десять лет выросла с 3% до 86%.
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