https://crimea.ria.ru/20240902/bolee-500-shkol-v-krymu-podklyuchilis-k-proektu-tsifrovaya-sreda-1140063138.html

Более 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда"

Более 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда" - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Более 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда"

В новом учебном году учащиеся более 500 крымских школ в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" смогут использовать банковскую карту в... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T13:46

2024-09-02T13:46

2024-09-02T13:46

крым

новости крыма

образование в крыму и севастополе

образование в россии

рнкб (пао)

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140060758_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b6eb93ad09b5c488c95e9b43319f267.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В новом учебном году учащиеся более 500 крымских школ в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" смогут использовать банковскую карту в качестве пропуска на территорию учебных заведений, а также оплачивать ею питание в школьных столовых, сообщает пресс-служба РНКБ, который выступает партнером проекта.Установка систем проводится совместно с министерством образования Республики Крым в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" и постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда".Участниками проекта стали не только школьники, но и их родители. Теперь они могут заранее выбирать детям меню, а также получать push-уведомление о входе и выходе ребенок из школы, говорится в сообщении."Благодаря проекту "Цифровая среда. Образование" государство получает прозрачную и управляемую систему контроля во всех общеобразовательных учреждениях, а дети — единый инструмент для проезда в транспорте, прохода в школу и расчетов в буфете. На сегодняшний день в проекте принимают участие все 25 муниципальных образований Республики Крым, 45 комбинатов питания, более 170 тысяч взрослых и 220 тысяч детей", – отметил вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, слова которого приводит пресс-служба.Кроме того, в Крыму идет активная работа по установке систем контроля и управления доступом в высших учебных заведениях, техникумах, ведомствах и других организациях. Такой возможностью воспользовались уже около 40 крупных республиканских организаций, в том числе около 20 учебных заведений. Более 50 тысяч крымчан могут использовать свою карту для прохода на работу или учебу, заключили в пресс-службе.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, образование в россии, рнкб (пао), школа