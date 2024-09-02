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Более 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда" - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Более 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда"
Более 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда" - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Более 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда"
В новом учебном году учащиеся более 500 крымских школ в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" смогут использовать банковскую карту в... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T13:46
2024-09-02T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В новом учебном году учащиеся более 500 крымских школ в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" смогут использовать банковскую карту в качестве пропуска на территорию учебных заведений, а также оплачивать ею питание в школьных столовых, сообщает пресс-служба РНКБ, который выступает партнером проекта.Установка систем проводится совместно с министерством образования Республики Крым в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" и постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда".Участниками проекта стали не только школьники, но и их родители. Теперь они могут заранее выбирать детям меню, а также получать push-уведомление о входе и выходе ребенок из школы, говорится в сообщении."Благодаря проекту "Цифровая среда. Образование" государство получает прозрачную и управляемую систему контроля во всех общеобразовательных учреждениях, а дети — единый инструмент для проезда в транспорте, прохода в школу и расчетов в буфете. На сегодняшний день в проекте принимают участие все 25 муниципальных образований Республики Крым, 45 комбинатов питания, более 170 тысяч взрослых и 220 тысяч детей", – отметил вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, слова которого приводит пресс-служба.Кроме того, в Крыму идет активная работа по установке систем контроля и управления доступом в высших учебных заведениях, техникумах, ведомствах и других организациях. Такой возможностью воспользовались уже около 40 крупных республиканских организаций, в том числе около 20 учебных заведений. Более 50 тысяч крымчан могут использовать свою карту для прохода на работу или учебу, заключили в пресс-службе.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, образование в россии, рнкб (пао), школа

Более 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда"

13:46 02.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУченики начальный классов
Ученики начальный классов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В новом учебном году учащиеся более 500 крымских школ в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" смогут использовать банковскую карту в качестве пропуска на территорию учебных заведений, а также оплачивать ею питание в школьных столовых, сообщает пресс-служба РНКБ, который выступает партнером проекта.
Установка систем проводится совместно с министерством образования Республики Крым в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" и постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда".
Участниками проекта стали не только школьники, но и их родители. Теперь они могут заранее выбирать детям меню, а также получать push-уведомление о входе и выходе ребенок из школы, говорится в сообщении.
"Благодаря проекту "Цифровая среда. Образование" государство получает прозрачную и управляемую систему контроля во всех общеобразовательных учреждениях, а дети — единый инструмент для проезда в транспорте, прохода в школу и расчетов в буфете. На сегодняшний день в проекте принимают участие все 25 муниципальных образований Республики Крым, 45 комбинатов питания, более 170 тысяч взрослых и 220 тысяч детей", – отметил вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, слова которого приводит пресс-служба.
Кроме того, в Крыму идет активная работа по установке систем контроля и управления доступом в высших учебных заведениях, техникумах, ведомствах и других организациях. Такой возможностью воспользовались уже около 40 крупных республиканских организаций, в том числе около 20 учебных заведений. Более 50 тысяч крымчан могут использовать свою карту для прохода на работу или учебу, заключили в пресс-службе.
КрымНовости КрымаОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииРНКБ (ПАО)Школа
 
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