https://crimea.ria.ru/20250202/zayavleniya-putina-o-peregovorakh-i-vaktsina-ot-raka-top-novostey-nedeli-1143829628.html

Заявления Путина о переговорах и вакцина от рака: топ новостей недели

Заявления Путина о переговорах и вакцина от рака: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Заявления Путина о переговорах и вакцина от рака: топ новостей недели

Заявление президента России Владимира Путина о переговорах по Украине. Крупная авиакатастрофа в небе над Вашингтоном. Согласование антироссийских санкций... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T19:10

2025-02-02T19:10

2025-02-02T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о переговорах по Украине. Крупная авиакатастрофа в небе над Вашингтоном. Согласование антироссийских санкций Венгрией. Миллиардные поступления от национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Теплая зима и пробуждение клещей на полуострове.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Путина о переговорахРоссия может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку глава киевского режима Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать какие-либо итоговые документы, заявил на этой неделе президент РФ Владимир Путин. При этом если Зеленский хочет принимать участие в переговорах, Москва выделит таких людей, которые будут эти переговоры вести, добавил российский лидер. Он отметил, что в соответствии с конституцией Украины, президент страны, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На это имеет право только Верховная рада. При этом для начала переговоров киевские власти должны отменить указ об их запрете.Авиакатастрофа над Вашингтоном30 января в районе аэропорта в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и гражданский самолет. В вертолете находились трое, на борту пассажирского лайнера – 64 человека, в том числе российские тренеры, чемпионы мира по парному катанию 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шесть фигуристов. Трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Выживших в результате крушения нет, заявил президент США Дональд Трамп и выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе.Антироссийские санкцииЕвросоюз согласовал продление экономических санкций против России, которые угрожала заблокировать Венгрия, сообщила 27 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас. До этого Венгрия заявляла о решении блокировать продление антироссийских санкций после приостановки транзита газа через Украину. Решение об этом Киев принял, невзирая на протесты в некоторых странах Европы, зависящих от поставок голубого топлива из РФ. Будапешт требовал от Еврокомиссии гарантий своей энергетической безопасности, и эти гарантии были ему предоставлены. В обмен на это представители Венгрии согласились на продление санкций еще на полгода.Вакцина от ракаВакцину от рака первые пациенты начнут получать в сентябре этого года, сообщил на этой неделе директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Предполагается, что вакцина будет вводиться не только пациентам с первичной меланомой, но и тем, кто уже прошел определенные стадии лечения.Национализация в КрымуОт реализации национализированного имущества украинских олигархов в 2024 году в бюджет Крыма поступило 4,8 млрд рублей. В числе проданных объектов – квартира Зеленского в Ялте, заявила на этой неделе министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич. В 2024 году в перечень национализированного имущества иностранных граждан, поддерживающих агрессию против России, были включены 1,2 тыс объектов, всего с 2022 года в этом списке – более 3,5 тыс объектов.Пробуждение клещейВ декабре 2024 года в медицинские учреждения Крыма обратились 17 человек с жалобами на укусы клещей. В январе 2025 года зарегистрировано уже шесть таких обращений. Как пояснили Новости Крым в Роспотребнадзоре, пробуждение клещей связано с аномально теплой погодой. При этом синоптики обещают возвращение на полуостров настоящей зимы с морозами и снегом уже в первых числах февраля. Тем не менее, февраль все равно ожидается существенно теплее, чем должен быть, считают в погодном центре ФОБОС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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