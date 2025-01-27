https://crimea.ria.ru/20250127/orban-sdal-nazad-vengriya-soglasovala-sanktsii-protiv-rossii-1143700319.html

Орбан сдал назад: Венгрия согласовала санкции против России

Орбан сдал назад: Венгрия согласовала санкции против России - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Орбан сдал назад: Венгрия согласовала санкции против России

Евросоюз согласовал продление экономических санкций против России, которые угрожала заблокировать Венгрия. Об этом по итогам встречи глав МИД заявила глава... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T15:10

2025-01-27T15:10

2025-01-27T15:19

виктор орбан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Евросоюз согласовал продление экономических санкций против России, которые угрожала заблокировать Венгрия. Об этом по итогам встречи глав МИД заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.Венгрия заявляла о решении блокировать продление антироссийских санкций после приостановки транзита газа через Украину. Решение об этом Киев принял, невзирая на протесты в некоторых странах Европы, зависящих от поставок голубого топлива из РФ.Будапешт требовал от Еврокомиссии гарантий своей энергетической безопасности, и эти гарантии были ему предоставлены. В обмен на это представители Венгрии согласились на продление санкций еще на полгода, сообщил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Сийярто также добавил, что Еврокомиссия потребовала у Киева гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.В Евросоюзе ранее не могли согласовать санкции против поставок российского сырья, поскольку по этому вопросу до сих пор нет единой позиции. Такое заявление в ходе Всемирного экономического форуме в Давосе сделал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он заявил, что на этом фоне в Европе растет потребление сжиженного природного газа (СПГ).Ранее в США объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора – нефти и сжиженного природного газа.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.*запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Как Россия может поставлять газ в Европу без УкраиныКак антироссийские санкции "аукнулись" ЕвропеСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, европейский союз (ес), новости, россия, политика, экономика, санкции против россии