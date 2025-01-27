https://crimea.ria.ru/20250127/orban-sdal-nazad-vengriya-soglasovala-sanktsii-protiv-rossii-1143700319.html
Орбан сдал назад: Венгрия согласовала санкции против России
Орбан сдал назад: Венгрия согласовала санкции против России - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Орбан сдал назад: Венгрия согласовала санкции против России
Евросоюз согласовал продление экономических санкций против России, которые угрожала заблокировать Венгрия. Об этом по итогам встречи глав МИД заявила глава... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T15:10
2025-01-27T15:10
2025-01-27T15:19
виктор орбан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Евросоюз согласовал продление экономических санкций против России, которые угрожала заблокировать Венгрия. Об этом по итогам встречи глав МИД заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.Венгрия заявляла о решении блокировать продление антироссийских санкций после приостановки транзита газа через Украину. Решение об этом Киев принял, невзирая на протесты в некоторых странах Европы, зависящих от поставок голубого топлива из РФ.Будапешт требовал от Еврокомиссии гарантий своей энергетической безопасности, и эти гарантии были ему предоставлены. В обмен на это представители Венгрии согласились на продление санкций еще на полгода, сообщил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Сийярто также добавил, что Еврокомиссия потребовала у Киева гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.В Евросоюзе ранее не могли согласовать санкции против поставок российского сырья, поскольку по этому вопросу до сих пор нет единой позиции. Такое заявление в ходе Всемирного экономического форуме в Давосе сделал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он заявил, что на этом фоне в Европе растет потребление сжиженного природного газа (СПГ).Ранее в США объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора – нефти и сжиженного природного газа.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.*запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Как Россия может поставлять газ в Европу без УкраиныКак антироссийские санкции "аукнулись" ЕвропеСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища
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виктор орбан, европейский союз (ес), новости, россия, политика, экономика, санкции против россии
Орбан сдал назад: Венгрия согласовала санкции против России
Венгрия согласилась с продлением санкций против экономики России
15:10 27.01.2025 (обновлено: 15:19 27.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Евросоюз согласовал продление экономических санкций против России, которые угрожала заблокировать Венгрия. Об этом по итогам встречи глав МИД заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Главы МИД ЕС только что договорились еще раз продлить санкции против России", – написала она в сети X.
Венгрия заявляла о решении блокировать
продление антироссийских санкций после приостановки транзита газа через Украину. Решение об этом Киев принял, невзирая на протесты в некоторых странах Европы, зависящих от поставок голубого топлива из РФ.
Будапешт требовал от Еврокомиссии гарантий своей энергетической безопасности, и эти гарантии были ему предоставлены. В обмен на это представители Венгрии согласились на продление санкций еще на полгода, сообщил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Венгрия получила требуемые гарантии по энергобезопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, ведущих в страны-члены Евросоюза", – написал он в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Сийярто также добавил, что Еврокомиссия потребовала у Киева гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.
В Евросоюзе ранее не могли согласовать санкции
против поставок российского сырья, поскольку по этому вопросу до сих пор нет единой позиции. Такое заявление в ходе Всемирного экономического форуме в Давосе сделал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он заявил, что на этом фоне в Европе растет потребление сжиженного природного газа (СПГ).
Ранее в США объявили о вводе самых масштабных санкций
против предприятий российского энергетического сектора – нефти и сжиженного природного газа.
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*запрещенная в России экстремистская организация
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